運鈔車遭歹徒強攻！超冷靜駕駛是高手 車內視角震撼曝光

南非這輛運鈔車遇上武裝歹徒搶劫，司機沒有慌了手腳，不但一邊專注駕駛，還一邊指示身邊警衛呼叫支援，直到援手趕來，冷靜地等到援手抵達，逃過一劫。（擷取自推特）

2021/05/03 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕南非日前一起運鈔車搶案，影片曝光後在網路上爆紅，車內行車紀錄器畫面顯示，歹徒搶劫過程中不斷開槍擊中運鈔車、甚至多次以車衝撞，但運鈔車司機不但沒有慌亂，一邊專注駕駛，一邊指示身邊副駕駛座的武裝警衛呼叫支援，冷靜、勇敢應對，最後迫使歹徒放棄，讓網友驚嘆不已。

綜合外媒報導，這起事件4月22日發生在南非首都普勒托利亞郊區哈特菲爾德的高速公路上，當時車上有司機以及一名武裝警衛。當天他們執勤過程中，突然車體傳來連續巨響，讓他們驚覺遭歹徒鎖定開火，隨後更有數輛疑似歹徒駕駛的車輛出現在周圍企圖包夾、迫使他們停車。司機當下立刻加速想要甩開歹徒，歹徒則是不斷開火，在車窗防彈玻璃上也留下網形彈痕。

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根據運鈔車內監視器，遭到槍擊時，司機驚呼「他們要開槍」，隨後從車子控制台拿出一把步槍交給副駕駛座警衛，並要他以電話求援，2分半後則甩開歹徒，在安全的地點持槍下車，保持警戒。

匯豐銀行營運總監史蒂芬（Steven Van Wyk）也讚美這名司機，表示他處理方式非常冷靜；南非記者、反犯罪活動專家阿布拉姆吉（Yusuf Abramjee）則發布了遭槍擊運鈔車的照片，可見除了玻璃留下彈痕，車頭也被撞得微微凹陷。

據報導，原來運鈔車司機普林斯露（Leo Prinsloo）並非普通的駕駛，不但是前南非特警（SAPS）成員，而且還是戰技訓練中心（Fortis Pro Active Defence Solutions）的首席講師，事發當下，普林斯露操控車輛左閃右躲，逆向誘敵又趁機轉回正向，頂著火力甩掉歹徒離開高速公路，還在過程中撞壞一輛歹徒的車輛。

SAPS發言人納度准將（Vish Naidoo）指出，在普林斯露勇敢的表現下，歹徒放棄了這起搶案，乘坐兩輛劫來的車輛逃離現場，隨後3名歹徒被SAPS人員在計程車站逮捕，包含3支AK-47步槍在內，共起出5把槍枝，另查扣5輛汽車。

相關影片貼文下方，網友對此也驚呼「駕駛真的好冷靜」、「應該給司機獎金」、「他控制了局勢」、「為什麼沒有無線電或按鈕讓人知道他們遭受攻擊」、「對駕駛致敬」、「幸好他們都沒事」、「居然是用手機聯絡......」。

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