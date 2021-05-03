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    首次披露！香港懲教署多次動用「黑豹部隊」押解黎智英

    港懲教署的「黑豹部隊」多次出動押解黎智英。（美聯社）

    港懲教署的「黑豹部隊」多次出動押解黎智英。（美聯社）

    2021/05/03 15:02

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍三棲特戰隊「海豹部隊」驍勇善戰，讓敵人聞風喪膽，香港懲教署署長胡英明接受《紫荊》雜誌採訪，透露懲教署也有「黑豹部隊」，只不過是用來「安內」。他並首度證實，這支精銳隊伍曾多次負責押解壹傳媒創辦人黎智英。

    綜合港媒報導，胡英明在訪談中所說的懲教署「秘密武器」，就是類似警務處反恐部門的「區域應變隊」。這支精銳隊伍以黑豹作為隊徽、「隨時候命、隨機應變」為口號，俗稱懲教「黑豹部隊」，負責高風險押解工作及處理院所緊急事故，並提供快速及機動的支援。

    「區域應變隊」於2016年成立，作風低調，在2019年反送中抗爭中，因支援香港警務處而出任特別任務警察，這支精銳部隊才浮上檯面。據了解，「區域應變隊」於去年及前年，分別出動過335及444次，對付反送中抗議人士。

    「區域應變隊」配有實彈槍械及低殺傷力武器，隊員號稱均經過嚴格挑選及接受高強度訓練，確保在任何情況下均能在短時間內迅速控制場面，避免事件演變成騷亂。

    香港國安法實施後，因應保安風險及實際情況，「區域應變隊」已經負責了多次高風險在押人士的押解工作。像是涉嫌違反香港國安法「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」的黎智英多次出庭時，均由「區域應變隊」人員負責押解，並由俗稱「鐵甲威龍」的押解重犯的囚車押送。

    胡英明說，其他國家的監獄也有類似的部隊，但不適合於香港用，大家法例和文化不同，一定要自己開發一支部隊，所以這幾年來無論是戰術也好，裝備也好，都在不斷自行研發。

    基於保安理由，他不願透露現時部隊的編製，未來還會因應時局，再加大編製，包括持續發展戰術和裝備，以便在合適的環境出動。

    香港懲教署「黑豹部隊」。（圖翻攝自YouTube）

    香港懲教署「黑豹部隊」。（圖翻攝自YouTube）

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