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    武漢肺炎》拚命！防護衣穿整天 印度醫生「濕身照」逾13萬讚

    馬瓦那日前PO出自己脫下防護衣後，汗流浹背的照片，吸引超過13萬人按讚。（圖取自@DrSohil推特）

    馬瓦那日前PO出自己脫下防護衣後，汗流浹背的照片，吸引超過13萬人按讚。（圖取自@DrSohil推特）

    2021/05/03 00:34

    〔即時新聞／綜合報導〕近期印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）失控，連續幾日新增確診及死亡數創新高，疫情惡化的速度讓外界難以想像。面對如此恐怖的疫情，醫護人員無疑是站在恐懼的最前線，一位印度醫師日前在推特上PO出脫下防護衣、襯衫被汗水浸濕的照片，感動無數網友，已吸引超過13萬人按讚。

    綜合外媒報導，在古加拉特邦（Gujarat）工作的馬瓦納（Sohil Makwana）醫生，上週五（4月28日）在推特上PO出自己在工作15個小時後，脫下悶熱防護衣，襯衫被汗水完全浸濕的照片，凸顯印度醫護人員穿著防護衣長時間工作有多麼難受。馬瓦納還在推文中表示，「我為國家服務而感到自豪（Proud to serve the nation）」。

    馬瓦納指出，醫護人員常得和確診病患近距離接觸，同樣是人，也會害怕被傳染。他也在推特上分享自己父母接種武肺疫苗的照片，誠懇呼籲印度民眾快去疫苗，遵守防疫規定，共度這次危機。

    馬瓦納的照片隨即引發熱議並造成瘋傳，不少網友留言為醫護加油。目前已有13.4萬人按讚，1.7萬人轉推。

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