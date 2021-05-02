鬼父休息站「拉皮條」 12歲德國少女被逼性服務70名卡車司機

德國巴伐利亞一名12歲少女長期遭到繼父以及生母的虐待，還被迫賣淫，短短幾年內，已與至少70名卡車司機發生過性關係。（情境照）

2021/05/02 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕德國巴伐利亞一名12歲少女長期遭到繼父以及生母的虐待，狠心的繼父更要她賣淫好換取買菸錢，在短短幾年內，少女已經與至少70名卡車司機發生過性關係。

綜合外媒報導，去年7月31日，49歲的湯瑪斯（Thomas S）遭到舉報，他逼迫未成年的女兒在高速公路的休息站停車場與3名卡車司機發生性關係，並向司機收取5歐元（約新台幣168元）以及1包香菸做為報酬，而警方在接獲報案後，便立即前往現場並逮捕了湯瑪斯。

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目擊者供稱，在湯瑪斯被捕的3天前，這名少女也在一座停車場與50歲羅馬尼亞籍卡車司機哈特穆特（Hartmut N）發生性關係，湯瑪斯將這段過程用手機錄了下來，也成為這起案件的鐵證，目前哈特穆特也被拘留待審。

在調查過程中，警方發現少女的生母布莉姬（Brigitte K）對湯瑪斯的所作所為完全知情，甚至在少女9歲的時候強迫她看著自己和湯瑪斯做愛，2人還對少女進行性虐待，並拍攝了照片以及影片，因此布莉姬也遭到逮捕。

法院上月26日開庭審理此案，檢方光是在法庭上宣讀與少女有關的72起性侵案件就花了一個多小時。湯瑪斯則由於手機裡的影片、照片鐵證如山，當庭承認所有指控，最終審判將於14日進行。

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