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    靠算命上位！泰國「鎮國公主」無視疫情逍遙遊蘇美島惹議

    絲蕊瓦娜瓦莉公主在IG曬出自己的渡假照。（圖片取自絲蕊瓦娜瓦莉公主IG））

    絲蕊瓦娜瓦莉公主在IG曬出自己的渡假照。（圖片取自絲蕊瓦娜瓦莉公主IG））

    2021/05/02 19:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國爆發第三波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情、確診與死亡人數迭創新高之際，泰國小公主絲蕊瓦娜瓦莉（Princess Sirivannavari），被踢爆上週前往位於泰國南部的蘇梅島潛水度假，還出動海軍艦艇護航，引發爭議。

    長年研究泰國王室的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）4月27日發文指，絲蕊瓦娜瓦莉公主上週前往蘇梅島度假，島嶼掛起印有她王室紋章的橙色旗，水晶灣（Crystal Bay）岸邊還停泊了5艘海軍艦艇，同時帕岸島（Koh Phangan）和龜島（Koh Tao）之間的船帆岩（Sail Rock）禁止所有其他船隻通過，當地潛水公司也被告知於公主度假期間要遠離該處。船帆岩被公認是泰國灣最佳的潛水地點。

    馬歇爾稱，絲蕊瓦娜瓦莉公主還透過私人的Instagram帳號分享度假的相片。

    絲蕊瓦娜瓦莉是泰王瓦吉拉隆功的小女兒，她的母親是曾跟瓦吉拉隆功同居17年並誕下4子1女的女演員育瓦媞達（Yuvadhida Polprasrth）。育瓦媞達是瓦吉拉隆功的第二任妻子，但結婚2年就被冠上「不忠」罪名而流放海外，4名王子被拔除王室繼承權，5人迄今都不被允許返回故鄉。

    絲蕊瓦娜瓦莉原本與母親與手足遭到流放，但據傳有高僧告訴泰王，這被流放的小公主命格金貴，留在泰國，不僅能鞏固「江山社稷」，還能旺王族運勢。一聽高僧的話，泰國王室馬上將把公主請回國。

    在同母手足裡唯一保有王室頭銜的絲蕊瓦娜瓦莉公主，可說多才多藝，她開創了自己的同名時尚品牌，同時又在體育界取得了不凡的成績。她在2005年代表泰國參加23屆東亞運動會羽毛球比賽，並獲得團體金牌，隨後代表泰國參加國際帆船比賽，2019年絲蕊瓦娜瓦莉又以馬術教練的身份，代表泰國馬術隊前往中國武漢參加世界軍人運動會。

    她被媒體喻為「鎮國公主」，不過近一兩年泰國示威民眾認為公主之所以能進時尚業且辦時裝秀，都是因為她長期揮霍納稅人的錢，因此抗議民眾辦過「街頭的伸展台」，用意為諷刺王室。

    泰國小公主絲蕊瓦娜瓦莉文武雙全，多才多藝。（圖片取自絲蕊瓦娜瓦莉公主IG）

    泰國小公主絲蕊瓦娜瓦莉文武雙全，多才多藝。（圖片取自絲蕊瓦娜瓦莉公主IG）

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