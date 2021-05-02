日本重症1050人達新高 北海道增326例感染創紀錄

日本今天包括北海道在內的幾個縣，單日新增病例數分別創歷史新高；且全境重症患者人數到昨天為止已增加到1050人，創疫情爆發後新紀錄。圖為東京街頭。（歐新社）

2021/05/02 17:08

〔中央社〕日本境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續擴大，今天包括北海道在內的幾個縣，單日新增病例數分別創歷史新高；且全境重症患者人數到昨天為止已增加到1050人，創疫情爆發後新紀錄。

日本朝日新聞、日本放送協會（NHK）、每日新聞等日媒報導，總計北海道今天共新增326例確診病例，創史上新高紀錄。

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北海道內疫情最為嚴重的札幌市今天新增246例確診病例，創歷史新高紀錄，也是首度單日增逾200例。札幌市政府認為有必要籲請中央讓札幌市適用「防止蔓延等重點措施」，今天下午舉行緊急對策會議商議。

札幌市長秋元克廣在會後記者會上說，目前面臨感染急速擴大的危機，對醫療體系而言也是緊急事態。

秋元說，有必要進一步抑制人潮移動，除拜託所有市民徹底做到「外出自肅」（自我克制不外出）外，也希望市民以外的日本民眾盡可能不要到札幌市。

目前屬「緊急事態宣言」發布地區的東京都，今天新增879例確診病例，至今累計病例數14萬1005例；重症患者數跟昨天一樣，同為63人。

大阪府今天新增1057例確診病例，連續6天單日新增逾千例，至今累計病例數8萬3504例，包括1513例死亡病例；兵庫縣今天新增539例確診病例。

石川縣今天新增40例確診病例，創當地歷史新高紀錄；福島縣今天新增56例，創歷史新高；岡山縣今天新增114例確診病例，創當地歷史新高紀錄。

日本政府厚生勞動省今天公布，全境重症患者截至昨天為止總計1050人，較前一天增加30人，創歷史新高紀錄，較原先在1月27日創下的1043人多出7人。

日本全境重症患者在第3波疫情的今年一月時，每天都超過1000人，直到3月才減少到300多人，不過，進入4月後又持續增加，到昨天又超過千人。

大阪府基於自行設定指標，重症病床使用率已連續多日超過100%，昨天重症病床使用率更高達約157%，醫療體系持續呈現危機狀態。

日本政府針對4都府縣發布的「緊急事態宣言」期間只剩不到10天，目前遏止疫情擴散效果有限，預料日本政府在黃金週長假結束後，將決定是否延長宣言期限，但目前認為延長已是不可避免的看法占上風。

日本政府4月23日決定，從4月25日到5月11日，針對疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣三度發布「緊急事態宣言」。

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