轟政府沒準備對抗中國 龐皮歐揭拜登送習近平「大禮」

龐皮歐強調，拜登政府決定重新加入巴黎氣候協定，「這是給中國共產黨主席習近平總書記的最大的禮物」。（路透檔案照）

2021/05/02 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國前國務卿龐皮歐4月30日在《福斯新聞》（FOX News）指出，中國共產黨已經向美國工人「宣戰」，他也痛批拜登政府對此毫無準備，還送給中國領導人習近平一份大禮。

龐皮歐在《福斯新聞》的〈Mornings with Maria〉節目中表示，過去面對其他世界競爭對手，例如比利時、英國等，美國都會與之競爭，但現在面對中國，拜登的說法是「我們美國會沒事的」，大家卻都知道這可能是1個空洞的承諾，沒有任何證據表明政府已經準備好真正地對抗中國。

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龐皮歐認為，中國共產黨早在幾年前就對美國的工人宣戰了，川普是第1位面對此事的美國總統，當時的政府全力反擊中國，中方想竊取美國人的工作、偷盜美方的智慧財產權，在美國進行間諜活動，這是中共所引發的衝突，美國需要藉由巨大的經濟實力，從各個方面與中國抗衡。

龐皮歐強調，拜登政府決定重新加入巴黎氣候協定，「這是給中國共產黨主席習近平總書記的最大的禮物」，美國的能源獨立是美方進入歐洲、亞洲甚至中東的利器，也是外交方面重要的工具之一，重新加入巴黎氣候協定等同放棄美國的能源獨立，龐皮歐說：「這是一個巨大的錯誤，這將破壞整個國家的安全。」

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