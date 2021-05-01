中國發現4新物種隆頭蛛 發現者用邦喬飛、李時珍命名

上為「李時珍隆頭蛛」，下為「姜文雲斑蛛」。（翻攝紅星新聞）

2021/05/01 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕新疆喀什及中國雲南西雙版納地區近日發現4種隆頭蛛（Eresus）新物種，由發現者、中國中科院動物研究所蜘蛛分類研究員林業傑命名，分別為李時珍隆頭蛛（Eresus lishizheni）、邦喬飛雲斑蛛（Episinus bonjovi）、姜文雲斑蛛（E.jiangweni）和羅琦美蒂蛛（Meotipa luoqiae），4種新物種目前已在科學期刊上正式發表。

根據中媒《紅星新聞》報導，中國蜘蛛研究員林業傑已在《Zoological Systematics》期刊上正式發表他的新發現，近期也透過微博介紹這批新物種蜘蛛，期望藉此引起中國大眾關注，來保護生物多樣性。

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有趣的是，林業傑在命名時，選用自己崇拜的博物學家、歌手、樂團及演員來命名。以《本草綱目》作者李時珍命名的「李時珍隆頭蛛」是第一種由中國人發現的隆頭蛛新物種，純黑色身體遍佈絨毛，相當可愛；林業傑介紹，這種蜘蛛是他在2020年6月新疆喀什旅遊時，在城市的花園裡意外發現的，「中國的常見隆頭蛛一般腹部是紅色的，但這種隆頭蛛渾身純黑色」。

「李時珍隆頭蛛」會結網，喜好在地面挖洞，林業傑推測，可能就是因為這種蜘蛛喜歡待在洞內，所以鮮少出現在人類面前。經過他解剖、辦別這種蜘蛛的生殖器後，確認為新物種，並進行命名。林業傑解釋，隆頭蛛是中國北方最稀少的蜘蛛之一，能發現新物種萬分幸運，而李時珍在《本草綱目》中詳細描述了數十種蜘蛛，有鑑於此，他在和老師商量後，以李時珍予以命名。

而邦喬飛雲斑蛛、姜文雲斑蛛和羅琦美蒂蛛則是在他於西雙版納進行研究期間發現的，「我們在西雙版納熱帶植物園，敲打樹枝，下面用傘接著。在接到的蜘蛛中，發現了這特別的三種」。以美國知名樂團邦橋飛命名的「邦喬飛雲斑蛛」體色為橙色，有著大大的腹部，相當可愛，而以中國知名演員姜文命名的「姜文雲斑蛛」為淺褐色，頭部還有小範圍的黑色。

至於以中國搖滾樂隊「指南針樂隊」主唱羅琦命名的「羅琦美蒂蛛」身體呈淺米色色澤，腹部還有幾根黑色尖刺，相當特別，林業傑同樣通過生殖器解剖來確認這3種蜘蛛都是新物種。

使用名人的名字來命名新物種並非罕事，連歌手周杰倫專輯「范特西」都曾被中國相關領域研究員拿去命名三葉蟲；對此，林業傑表示，中國關注蜘蛛的人不多，期許藉此吸引大眾注意，以此為保護生態多樣性貢獻一份心力。

上為「邦喬飛雲斑蛛」，下為「羅琦美蒂蛛」。（翻攝紅星新聞）

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