武漢肺炎》印度神童最新預言！今年恐爆第3波疫情高峰

有「神童」稱號的印度少年占星預言家阿南德發布的最新預言指出，第3波疫情會在今年9月、10月達到高峰，至明年5月才會明顯好轉、經濟復甦。（圖取自Abhigya Anand YouTube）

2021/05/01 00:54

〔即時新聞／綜合報導〕有「神童」稱號的印度少年占星預言家阿南德（Abhigya Anand）聲稱2019年8月就預言武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，因此被認為預言神準，他在YouTube發布的最新預言指出，第3波疫情會在今年9月、10月達到高峰，至明年5月才會明顯好轉、經濟復甦。

阿南德的YouTube目前有103萬多人追蹤，他在最新發布的預言中指出，今年6月28日開始，木星會逐漸靠近摩羯座，至9月將徹底運行至魔羯宮位，他推測全球第3波的疫情會在今年9月、10月達到最高峰，而在11月開始會出現相當不明顯的復甦跡象，至明年5月才會明顯恢復，經濟也開始有所起色。

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阿南德稱，2021年的某一些方面比起2020年還要更好，但外界不需要過度擔心，他聲稱人類若可認錯、走向大自然，才能解決問題，同時還能提升身體與精神方面的力量，有助於對抗疾病，他呼籲多走出戶外多曬太陽、呼吸新鮮空氣；他也坦言這些作法不能對抗疫情，但可以幫助抵抗其他疾病。

目前在網路上有許多藉著阿南德名義發布的假預言，不過，阿南德親口做出的預言也飽受各界權威人士質疑；西班牙天文學家阿曼蒂亞（Javier Armentia）過去就曾發文表示，占星術只是把話說得模糊，讓受眾以為是成功預測；對於阿南德的預測，阿曼蒂亞認為，阿南德的說詞亂無章法，只是一個人連續說一堆模糊不清的廢話，偶然猜中其中一個。

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