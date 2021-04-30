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    去年提台灣就裝聾！義大利議員質問世衛官員 艾沃德改口讚台灣

    2021/04/30 20:42

    〔中央社〕世衛秘書長高級顧問艾沃德去年被問到台灣時裝聾稱讚中國，引起軒然大波。義大利眾議院外委會副主席弗門提尼28日在視訊會議中再度追問台灣議題，這次艾沃德改口大讚台灣。

    義大利眾議院外交委員會28日舉行「全球合作對抗2019冠狀病毒」聽證會，邀請艾沃德（Bruce Aylward）以視訊方式對談。聽證會主辦人弗門提尼（Paolo Formentini）直接質問艾沃德，台灣防疫成果出色，可以貢獻國際社會，為何仍被排除在世界衛生組織（WHO）大門之外？

    艾沃德一改去年避談台灣會籍的態度，坦然大讚台灣防疫成果。艾沃德表示，台灣當然具有豐富的疫情管控經驗，擁有重要知識來分享如何對抗疫情大流行。

    艾沃德說，迄今為止，已經看到台灣在管理疫情大流行方面獲得巨大成功，病例數非常少，且有效處理隔離和其他問題，即使疫苗接種率較低，台灣的防疫結果還是很好的。

    艾沃德表示，台灣與許多國家之間有技術合作，台灣專家已成為很多WHO專家小組的成員，可以共享防疫資訊，並且建立其他機制來確保技術小組可使用從台灣獲得的防疫知識。

    不過對於台灣加入WHO成員的身分問題，艾沃德表示，這顯然不是一項技術層級的決定，並非WHO秘書處可逕自決定，而取決於WHO的成員國，因此這是必須在其他有關層級進行的討論。

    艾沃德去年3月底接受香港電台（RTHK）記者唐若韞視訊訪問談到台灣會籍問題時，他一度裝作沒聽見並切斷視訊，重新接通後，艾沃德被問到台灣問題時依舊避談，不僅尷尬地請記者問別的事情，還突兀地稱讚中國防疫做得很好。唐若韞近日傳出因受到親中派壓力離開工作崗位。

    弗門提尼隨後將這段質詢影片放到個人官方臉書，強調他認為台灣防疫很成功，應該加入WHO。

    義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）參議員28日也在個人推特發文，聲援台灣參與WHO。推文指出，台灣從去年疫情爆發後迄今感染跟死亡數據都很少，台灣防疫如此出色卻無法加入WHO，都是因為共產中國的阻撓，中國是散播疫情的罪魁禍首，台灣是國際社會的幫手，他呼籲各界挺身支持台灣加入WHO。（編輯：林憬屏）

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