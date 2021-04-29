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    不怕美軍再「插隊」？中國：往後類似遼寧號軍演必是常態

    吳謙（見圖）今日批評，美軍驅逐艦在遼寧艦編隊「正常演訓活動」期間不斷近距離觀察，「嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，性質十分惡劣」。（擷取自微博）

    吳謙（見圖）今日批評，美軍驅逐艦在遼寧艦編隊「正常演訓活動」期間不斷近距離觀察，「嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，性質十分惡劣」。（擷取自微博）

    2021/04/29 21:32

    〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧號航空母艦前陣子穿越第一島鏈南下，被美軍伯克級驅逐艦戰鬥群「插隊」混入其中，引發外界熱議。對此，中國國防部今（29）日記者會中，發言人吳謙表示，當時中方警告、驅離美艦，並已向美方提出嚴正交涉。他並強調，遼寧號這次在台灣周邊海域是進行「例行訓練」，更預告往後航艦類似演訓活動「必是常態」。

    美軍4日發布一張驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin）艦長「翹腳」眺望遼寧號的照片，不但連日都有美軍艦緊緊伴隨，26日衛星照片又拍下遼寧號航艦戰鬥群北返駛向宮古水道時，被美軍「插隊」混入，引發國際關注。

    對此，吳謙今日在記者會中表示，美驅逐艦在遼寧艦編隊「正常演訓活動」期間不斷近距離觀察中方艦隊，「嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，性質十分惡劣」。他又不滿地指出，美國總統拜登就職後，美軍艦在中國海面活動頻率比去年同期增加逾20%，偵察機活動增加逾40%。

    「美方頻繁派遣艦機赴中國周邊海空域活動，推動地區軍事化，威脅地區和平穩定，中方對此堅決反對！」吳謙說，遼寧艦近日在台灣周邊海域和南海相關海域進行「例行訓練」，旨在檢驗武器裝備性能，提升部隊履行使命任務的能力水準。中方敦促美方嚴格約束一線部隊，遵守「中美海空相遇安全行為準則」、「國際海上避碰規則」等規則，杜絕再次發生類似危險事件。

    吳謙並嗆，近日美國政府中一些人陷入「受迫害妄想症」不能自拔，瘋狂臆測「中國威脅」，無端炒作「中國挑戰」，體現出一種病態的心理，結果只是害人害己，導致「預言的自我實現」。他指，中國無意威脅、挑戰任何國家，「但如果有人執意要威脅或挑戰中國，那我們別無選擇，唯有奉陪」。

    對於有媒體提問，類似遼寧號的演練會不會在未來成為常態？吳謙表示，「航母不是『宅男』，遠航必是常態」。

    「OSINT-1」26日發布衛星即時照，艦艇身分辨認完成後，可見遼寧號（編號1）位於台灣東部外海接近宮古海峽的地方，附近則有其遼寧號航母戰鬥群054A型飛彈護衛艦、052D型飛彈驅逐艦、055型飛彈驅逐艦以及901型綜合補給艦。而美軍伯克級驅逐艦（編號6）則是插隊混入艦群之中。（擷取自推特@OSINT_1）

    「OSINT-1」26日發布衛星即時照，艦艇身分辨認完成後，可見遼寧號（編號1）位於台灣東部外海接近宮古海峽的地方，附近則有其遼寧號航母戰鬥群054A型飛彈護衛艦、052D型飛彈驅逐艦、055型飛彈驅逐艦以及901型綜合補給艦。而美軍伯克級驅逐艦（編號6）則是插隊混入艦群之中。（擷取自推特@OSINT_1）

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