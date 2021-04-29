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    觸怒龍顏？習近平當眾訓話桂林書記 網友看傻

    中國國家主席習近平視察廣西。（圖擷取自央視）

    中國國家主席習近平視察廣西。（圖擷取自央視）

    2021/04/29 07:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平25日起赴廣西省考察3天，中國官媒大肆報導吹捧。有外媒發布一段習近平視察桂林時，當眾向地方官員訓話的影片，指出這或許可以觀察出中共官場的政治生態，習近平和地方官員之間的互動，也引發網友熱議。

    《自由亞洲電台》在推特發布一段影片，文中指出，習近平近日到桂林考察，當眾向桂林市委書記周家斌訓話，強調必須把桂林打造成世界級的旅遊勝地，「桂林一個世界級了，中國還有哪裡呢？中國能搞成世界級的，桂林算是一個...」他隨後唸到「而且你的國際知名度啊...」語畢便轉頭，表情看似不悅。而周家斌則始終站在一旁握著雙手，不斷點頭。

    《自由亞洲電台》推文表示「當總書記親自訓話時，你該怎樣做？」從二人的身體語言，或可觀察出當下中共官場的政治生態。周家斌事後接受官媒《人民日報》訪問則強調，「一定不辜負總書記的殷殷囑託。」

    這段影片讓網友熱烈討論，紛紛留言「這孫子只有點頭的份」「唯唯諾諾點頭哈腰」「好像大傻不知所云，二傻沒說話」「看古裝電視劇那種」「主子和奴才的關係」「還好，沒下跪！」「就只差一個『喳』字...」。

    中國國家主席習近平視察廣西。（圖擷取自央視）

    中國國家主席習近平視察廣西。（圖擷取自央視）

    中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

    中國國家主席習近平。（美聯社資料照）

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