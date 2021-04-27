習近平視察廣西表情凝重... 法媒：有一絲不祥感

中國國家主席習近平最近到海南、廣西視察，《新華社》公布一張習近平表情凝重、灰髮蒼顏的照片。（圖擷取自新華網）

2021/04/27 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平最近到海南、廣西視察，卻被外國媒體發現，《新華社》公布一張習近平表情凝重、灰髮蒼顏的照片，分析認為有一絲不祥的感覺。

《法國國際廣播電台》 報導，習近平在海南為3艘軍艦授旗，在廣西參觀湘江戰役紀念園，多少有耀武揚威的意思，他還藉古喻今發表談話，表示實現中華民族偉大復興「困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰」。

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報導提到，親北京的《多維新聞》解釋習近平的寓意，中國將面臨來自美國及其盟友所帶來的「最困難時期」，習近平疑似藉由海南、廣西之行給出應對答案，一是藉助物質力量來提升自身防衛能力，二是藉助精神力量來強化戰勝困難的決心。

不過，習近平為什麼一面顯得殺氣騰騰，一面卻說面臨最困難時刻？有分析認為，似乎從美中貿易戰爆發以來，習近平近年一直有一種很強烈的不安全感，這次去海南、廣西突然冒出一句「最困難時刻」。習近平說這句話是在4月25日，而1644年4月25日，就是李自成攻入北京，崇禎帝煤山自盡，300年大明王朝一朝覆滅。

另一種分析解釋，習近平執政9年，中國樹敵越來越多，歐美諸國、亞洲緊鄰，以及美國的盟友日本已對中國的咄咄逼人失去耐心，從今以後針鋒相對，南海爭端上越南明爭暗鬥，菲律賓忍氣吞聲，就連人口馬上就要超過中國的印度，隨時都可能劍拔弩張，中國最後剩下的朋友不過是俄羅斯、北韓、伊朗。

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