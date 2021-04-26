習近平藉古喻今：困難再大......想想紅軍長征血戰

中國國家主席習近平24日到海南三亞為解放軍海軍3艘新軍艦授旗。（美聯社）

2021/04/26 17:28

〔中央社〕中共總書記習近平25日藉由參訪廣西湘江戰役紀念園說，「在最困難的時候堅持下去」才能不斷取得奇蹟般的勝利。他還說，實現中華民族偉大復興「困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰」。

新華社報導，正在廣西壯族自治區考察的習近平，25日上午親赴桂林市全州縣才灣鎮的「紅軍長征湘江戰役紀念園」，除了敬獻花籃，同時參觀紅軍長征湘江戰役紀念館。

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據報導，習近平說，「湘江戰役」不但是紅軍長征的壯烈一戰，也是決定中國革命生死存亡的重要歷史事件。他並以這場戰役折損超過當時一半以上軍力的歷史事實為例，稱「在最困難的時候堅持下去，這樣才能不斷取得奇蹟般的勝利」。

同時，習近平談話也緊扣「兩個一百年」，稱「實現下一個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興就應該抱有這樣的必勝信念。困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰」。

在習近平視察與湘江戰役相關地點並作上述表示後，新華社旋即在官網推出「鮮血染紅的湘江」短片，敘述湘江戰役的歷史背景與發生經過，同時刊發相關報導悼念當時戰死的共軍。

報導中稱，「因為英雄的浴血奮鬥和英勇犧牲，我們的國家才有了今天的獨立自主」。

根據史料，湘江戰役發生於1934年11月底至12月初，是第1次國共內戰中的一次重要戰爭。

當時遭國民政府圍剿的共軍突破包圍，向中國西部轉移陣地，中共將這段逃竄的過程稱為「長征」。中途因行囊眾多、行軍速度緩慢，遭到國軍追擊，兩軍在廣西湘江沿岸交戰。

最終共軍雖然脫離戰場，但原本近10萬人的軍隊折損超過一半，僅剩約4萬人，被中共認定為共軍史上最慘烈的一場戰爭。

但這場戰爭也使當時中共內部路線的分歧、對於領導層的不滿加劇，間接促成「遵義會議」的舉行。前中共領導人毛澤東就是在這場會議中，增補為中共中央政治局常委，進入決策圈，自此掌握中共大權，直到1976 年逝世。

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