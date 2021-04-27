王岐山頻露面「示弱」習近平 前大管家董宏被捕下獄

中共國家副主席王岐山「大管家」董宏（圖）被開黨籍送法辦。（圖擷取自網路）

2021/04/27 07:38

〔即時新聞／綜合報導〕中共最高檢察院昨天發布通告，決定逮捕中央巡視組原副組長董宏，控他涉嫌受賄，董宏官職不大，但他曾長期跟隨現中共國家副主席王岐山工作，兩人關係緊密，被稱王岐山的「大管家」，日前他落馬遭調查後，已經神隱一段時間的王岐山再度頻頻露面，公開對國家主席習近平「示弱」，被疑可能與董宏被查有關，不過，董宏依舊被逮捕。

綜合媒體報導，董宏在2020年10月被調查，今年的4月12日中共中紀委發布通告，開除其黨籍，並移送法辦，當時的名義就是收受賄賂等名義，通告上大罵他斂財，本月26日，中共最高人民檢察院發布通告，決定以涉嫌受賄罪對董宏作出逮捕。

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董宏自1998年，王岐山任廣東副省長時，就跟著南下擔省政府副秘書長，王岐山一路高升，董宏也跟著調動職位，王岐山擔任中紀委書記，被認為是習近平手上的一把刀，刀刀幫他砍政敵，當時，董宏就是副部級巡視專員；王岐山轉任國家副主席，董宏也升任巡視組副組長。

董宏落馬讓外界對王岐的命運產生新的關注。之前王岐山幾乎處於神隱狀態，外界觀察一度認為，習王關係惡化，直到去年10月下旬上海外灘金融峰會上，王岐山視訊露面，卻因阿里巴巴馬雲抨擊金融制度一事，惹外界認為是王岐山刀砍馬雲，而習王也難得同調，讓螞蟻金服IPO案臨上市喊卡，再有後續的阿里巴巴遭巨額罰款事。

不過，王岐山在之後又少露面，直到今年3月的兩會期間，王岐山參加湖南代表團會議時，發言中至少8次提到習近平；接著4月20日，王岐山現身博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式上，自稱是「臨時主持人」，為習近平的致辭「報幕」；4月24日，王岐山視訊在中美「乒乓外交」50週年活動致辭，稱「合作是雙方唯一正確選擇」，被指是緊跟習近平的表態，對美國喊話。

王岐山頻頻露面的時機點，正是董宏落馬被調查期間，因而被疑是以示弱或妥協來救董宏，但另種觀點則是，也可能是以董宏為籌碼，換他自己的平安下台。

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