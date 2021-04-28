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    前心腹大爆黑料 英國首相強森醜聞纏身遭調查

    英國首相強森（見圖）被前幕僚爆黑料，導致醜聞纏身。（歐新社）

    英國首相強森（見圖）被前幕僚爆黑料，導致醜聞纏身。（歐新社）

    2021/04/28 21:35

    〔即時新聞／綜合報導〕英國選舉委員會今（28）日宣佈，將正式對首相強森（Boris Johnson）的「公款官邸翻新案」展開調查。強森再三否認這樁醜聞，他堅稱所有的費用都是「自掏腰包」，絕無動用到公用款項。

    綜合外媒報導，選舉委員會在聲明中表示，「我們現在可以說，有合理的理由去懷疑有不法情事發生，因此不論真實情況為何，我們將繼續正式調查的工作來確保真相。」

    此案是由強森的前首席顧問康明斯（Dominic Cummings）在23日向各界爆料。他在私人的部落格上宣稱，強森曾試圖非法挪用政治獻金來翻新他在唐寧街的官邸，數目約20萬英鎊（約合新台幣774萬元）。

    康明斯在文中表示，他曾警告過強森，這個翻修計畫十分愚蠢又不道德，不但站在法律邊緣更有違法的嫌疑，因此他不願涉身其中。

    儘管唐寧街10號是英國公認的首相官邸，但其實強森一家三口目前皆住在隔壁相通的唐寧街11號，因為唐寧街11號比10號更寬敞舒適。

    康明斯曾是英國脫歐公投的最大推手，他於2019年7月被強森任命為首席顧問。不過康明斯2020年因被媒體揭露違反武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定，而受到大眾批評，最後於同年11月在強森的要求下辭去職位。

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