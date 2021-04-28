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    軍情動態》澳州將升級北澳4座軍事基地 強化與美聯合戰力

    澳洲政府今宣布，將投入7.47億澳幣升級位於北領地的四座軍事基地。圖為澳軍士兵操作RBS70防空飛彈。（歐新社）

    澳洲政府今宣布，將投入7.47億澳幣升級位於北領地的四座軍事基地。圖為澳軍士兵操作RBS70防空飛彈。（歐新社）

    2021/04/28 08:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（Quad），在軍事、經濟等各項領域緊密合作，澳洲政府今宣布，將投入7.47億澳幣（約新台幣161億）升級位於北領地的4座軍事基地，擴大與美軍的相互合作。

    綜合外媒報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在一份聲明中指出：「透過和美國及印太地區盟友的合作，我們將繼續投資澳洲國防軍，提高澳洲的整體利益，特別是北澳地區。我們的重點在於追求和平、穩定且自由開放的印度太平洋。」莫里森將於週三前往北領地首府達爾文，宣布為期5年的7.47億基地升級計畫細項。

    升級的4座基地分別是羅柏森基地（Robertson Barracks）、肯格魯平地訓練區（Kangaroo Flats Training Area）、邦迪山訓練區（Mount Bundey Training）及布萊德蕭野戰訓練區（Bradshaw Field Training Area）。基地升級也讓澳軍可以和駐澳美國海軍陸戰隊得以進行更大規模的聯合演訓。

    澳洲政府在今年2年曾宣布，對北領地的廷達爾澳洲皇家空軍基地（RAAF Base Tindal）進行升級，將澳洲及美國的空中武力拓展至印度太平洋地區，澳洲皇家空軍的F-35戰機也將在廷達爾基地部署。

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