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    美國疫苗接種率持續上升 CDC：完全接種者可免戴口罩

    拜登呼籲尚未接種者盡快去接種疫苗。（法新社）

    拜登呼籲尚未接種者盡快去接種疫苗。（法新社）

    2021/04/28 07:35

    〔即時新聞／綜合報導〕美國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情有所趨緩，美國疾病管制暨預防中心（CDC）於當地時間週二修訂公共健康指南，表示已經完成疫苗接種的民眾在戶外及用餐時可以不用戴口罩，尚未完成接種的民眾則是仍要遵守佩戴口罩的規定。

    綜合外媒報導，依照CDC公共健康指南規定，「完成接種」指的是完成輝瑞、莫德納第二劑接種2週後，或是接種嬌生疫苗2週後，才算是「完成接種」。目前全美有3成的成年民眾已完成接種，有一半以上的成年人已至少接種一劑疫苗。

    CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，CDC修訂公共健康指南是基於疫苗接種數量不斷上升，且目前有研究指出，已記錄的確診病例只有不到10％是發生在室外。瓦倫斯基指出，完成疫苗接種的美國人在外出及用餐時可以不用佩戴口罩，不過遇到大型集會時，仍建議把口罩戴起來。

    針對CDC修訂公共健康指南，美國總統拜登週二在白宮記者會中說：「如果你接種了疫苗，就可以在戶外和室內更安全地做更多的事，對於那些尚未接種疫苗的人，特別是你覺得你還年輕，或者是認為不需要接種疫苗的人來說，可以更加安全就是接種疫苗的重要原因。」拜登強調，「完全接種者可免戴口罩」是CDC專家根據科學數據所做出的決定，而不是「政治決定」。

    拜登對尚未接種者喊話，呼籲他們盡快接種疫苗，拜登強調：「接種疫苗不僅是要挽救你的生命，而且還可以挽救周圍人們的生命，與此同時，也是在幫助我們回到更正常的生活之中。」另外，拜登也提到新指南並不適用於所有戶外聚會，他說：「要清楚理解的是，如果你身處大批群眾之中，如在體育場、大型會議，或演唱會，就算在戶外，你還是需要戴口罩。」

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