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    力挺台灣參加世衛大會 對華政策跨國議會聯盟影片發聲

    英國前保守黨黨魁史密斯（見圖）表示，英國和全球必須邀請台灣，在國際舞台上扮演更重要的角色。（圖擷取自IPAC推特）

    英國前保守黨黨魁史密斯（見圖）表示，英國和全球必須邀請台灣，在國際舞台上扮演更重要的角色。（圖擷取自IPAC推特）

    2021/04/27 23:32

    〔即時新聞／綜合報導〕世界醫師會（WMA）理事會日前以22票比1票通過「支持台灣參與WHA（世界衛生大會）及WHO（世界衛生組織）相關機制」決議文修正案，而成員超過兩百人的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）今晚（27日）晚發布影片，力挺台灣參加世界衛生大會（WHA），稱讚台灣是抗疫的全球典範，「拒絕台灣，人人受害。支持台灣，刻不容緩」。

    「對華政策跨國議會聯盟」今晚在推特發布影片，美國眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、美國共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）、英國前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、澳洲參議院外交事務國防及貿易委員會主席季欽（Kimberley Kitching）等人輪流發聲，力挺台灣參加世界衛生大會。

    「對華政策跨國議會聯盟」表示，「台灣在對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）情中成為全球典範。在疫情高峰期間，台灣捐贈大批急需醫療物資供應多國之需。台灣也為全球公共健康作出過卓越貢獻，在肺結核疫情和伊波拉病毒流行時，台灣也都有伸出援手」。

    「對華政策跨國議會聯盟」指出，台灣被擋在WHA的門外，不僅影響到2300萬台灣人民的健康福祉，也讓世界無法獲取台灣的成功抗疫經驗，「把台灣排除在國際組織之外，只會給全球聯合製造危險的缺口。中國不能不斷地把世界衛生健康問題給政治化」。

    「對華政策跨國議會聯盟」推文強調，「呼籲WHO邀請台灣參加即將舉行的世界衛生大會。如果把台灣排除在外，我們所有人都會受苦。是時候開始#LetTaiwanHelp了」。

    IPAC於2020年發起成立，並曾聲明力挺台灣參與世衛，在中國制裁澳洲葡萄酒時，也曾以跨國議員串聯立場，發起「全球買澳洲葡萄酒運動」，宣示一致拒絕中國霸凌。IPAC今年2月27日發布，愛爾蘭議會正式加入IPAC，使IPAC成員增加到逾200人，計有橫跨5大洲的19國加上歐洲議會、共20地議會參與。

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