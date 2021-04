力挺台灣參加世衛大會 對華政策跨國議會聯盟影片發聲

2021/04/27 23:32

〔即時新聞/綜合報導〕世界醫師會(WMA)理事會日前以22票比1票通過「支持台灣參與WHA(世界衛生大會)及WHO(世界衛生組織)相關機制」決議文修正案,而成員超過兩百人的「對華政策跨國議會聯盟」(IPAC)今晚(27日)晚發布影片,力挺台灣參加世界衛生大會(WHA),稱讚台灣是抗疫的全球典範,「拒絕台灣,人人受害。支持台灣,刻不容緩」。

「對華政策跨國議會聯盟」今晚在推特發布影片,美國眾院外委會亞太小組主席貝拉(Ami Bera)、美國共和黨聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)、英國前保守黨黨魁史密斯(Iain Duncan Smith)、澳洲參議院外交事務國防及貿易委員會主席季欽(Kimberley Kitching)等人輪流發聲,力挺台灣參加世界衛生大會。

「對華政策跨國議會聯盟」表示,「台灣在對抗武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)情中成為全球典範。在疫情高峰期間,台灣捐贈大批急需醫療物資供應多國之需。台灣也為全球公共健康作出過卓越貢獻,在肺結核疫情和伊波拉病毒流行時,台灣也都有伸出援手」。

「對華政策跨國議會聯盟」指出,台灣被擋在WHA的門外,不僅影響到2300萬台灣人民的健康福祉,也讓世界無法獲取台灣的成功抗疫經驗,「把台灣排除在國際組織之外,只會給全球聯合製造危險的缺口。中國不能不斷地把世界衛生健康問題給政治化」。

「對華政策跨國議會聯盟」推文強調,「呼籲WHO邀請台灣參加即將舉行的世界衛生大會。如果把台灣排除在外,我們所有人都會受苦。是時候開始#LetTaiwanHelp了」。

IPAC於2020年發起成立,並曾聲明力挺台灣參與世衛,在中國制裁澳洲葡萄酒時,也曾以跨國議員串聯立場,發起「全球買澳洲葡萄酒運動」,宣示一致拒絕中國霸凌。IPAC今年2月27日發布,愛爾蘭議會正式加入IPAC,使IPAC成員增加到逾200人,計有橫跨5大洲的19國加上歐洲議會、共20地議會參與。

