印尼駐巴布亞情報局長遭分離主義叛軍擊斃

印尼國家情報局巴布亞區局長艾古斯提日前遭巴布亞分離主義者擊斃，是印尼與巴布亞武裝衝突遇害的最高階軍官。（印尼軍隊示意圖，路透）

2021/04/27 21:07

〔中央社〕印尼國家情報局巴布亞區局長艾古斯提日前遭巴布亞分離主義者擊斃，是印尼與巴布亞武裝衝突遇害的最高階軍官。印尼總統佐科威指出，印尼不容巴布亞武裝犯罪團體存在。

印尼國家情報局（BIN）巴布亞區（Papua）局長艾古斯提（I Gusti Putu Danny Nugraha Karya）25日前往巴布亞省蓬查克縣（Puncak）貝奧戛鎮（Beoga）視察，車隊在途中遭巴布亞分離主義叛軍突襲，引發槍戰，他中槍身亡。

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艾古斯提是印尼國軍的准將。美國國會出資的東南亞新聞網BenarNews報導，解放巴布亞運動（OPM）的武裝組織、西巴布亞民族解放軍（National Liberation Army of West Papua，TPNPB）承認發動這起突襲，艾古斯提是唯一喪命者。

BenarNews報導，西巴布亞民族解放軍近來也在貝奧戛鎮殺害多名平民，包括2名教師、1名摩托計程車司機、1名16歲高中生，該組織懷疑他們替政府通風報信。

佐科威（Joko Widodo）昨天對艾古斯提的家屬表達哀悼，將追晉他的軍階，也要求國軍和警察緝捕巴布亞的武裝犯罪團體，不容他們在印尼繼續存在。

印尼國家情報局發言人瓦萬（Wawan Hari Purwanto）指出，貝奧戛鎮最近發生多起平民遭殺害、學校遭放火攻擊事件，艾古斯提等人因此前往當地了解治安情況，途中遭到巴布亞的「分離運動叛軍與恐怖主義團體」殺害。

印尼在二戰後脫離荷蘭殖民統治，繼承包括巴布亞在內的荷屬東印度群島主權，但荷蘭主張繼續管理巴布亞，並協助巴布亞獨立。印尼1961年派軍入侵巴布亞，受冷戰局勢影響，荷蘭被迫撤出，讓聯合國與印尼共管，並於1969年公投。這場公投僅讓印尼當局指定的1000 多人投票，具高度爭議，巴布亞的武裝獨立運動從未停歇。

印尼國家反恐局（BNPT）一向主張將解放巴布亞運動認定為恐怖組織。印尼智庫衝突政策分析研究所（IPAC）主任瓊斯（Sidney Jones）對Benarnews指出，這是極大的錯誤，因為這將激怒巴布亞人，也更不容易透過對話解決衝突。

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