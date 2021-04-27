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    最新全球防疫排名！新加坡擠下紐西蘭奪冠 台灣退步一名排第5

    彭博最新的防疫排行榜，台灣僅居第5名。（資料照）

    彭博最新的防疫排行榜，台灣僅居第5名。（資料照）

    2021/04/27 18:28

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，台灣防疫雖受到不少國家肯定，但無奈武肺疫苗的取得工作不順利，疫苗接種率低，《彭博》最新防疫韌性排名，台灣成績僅居全球第5名。

    《彭博》週一（26日）公布本月最新的防疫韌性排名（The Covid Resilience Ranking）。該排行榜針對全球53個規模超過2000億美元（約新台幣5兆5789億元）進行評比，評分項目包括確診數字增加的比率、死亡率、疫苗覆蓋率等等。排行榜前5名的國家依序為新加坡、紐西蘭、澳洲、以色列及台灣。

    上月排名第4的台灣，這個月退步一名。雖然台灣在「過去一個月的確診病例」、「總死亡率」及「確診率」的分數相當優異，但疫苗覆蓋率僅0.1%，53個國家或地區中分數最低。

    至於長期居於排行榜冠軍的紐西蘭，這次也因為疫苗覆蓋率低（1.9%），被新加坡拉下，屈居第2。而《彭博》這次也盛讚拿下榜首的新加坡，因為嚴格的邊境管制及防疫措施，成功將該國的本土傳播病例壓到幾乎為零，人民得已正常生活；此外，新加坡也有5分之1的人口接種疫苗，排名前5的紐西蘭、澳洲和台灣都被「遠遠甩在後面」。

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    台灣因疫苗覆蓋率低，在彭博最新的防疫排行榜上僅居第5名。（圖翻攝自彭博官網）

    台灣因疫苗覆蓋率低，在彭博最新的防疫排行榜上僅居第5名。（圖翻攝自彭博官網）

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