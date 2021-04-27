共和黨發起罷免案連署跨越門檻 加州州長︰威脅進步價值

民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）罷免案已蒐集超過160萬個有效簽名，罷免案達標。（法新社）

2021/04/27 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕由於不滿民主黨籍加州州長紐森（Gavin Newsom）的防疫政策，共和黨發起罷免紐森運動，昨日州務卿辦公室表示，已有超過160萬個有效簽名，達公投成案門檻。

綜合外媒報導，加州法律規定，若州長罷免案要成立，得蒐集上屆州長選舉投票總數12%的有效簽名數，也就是149萬5709個簽名數。共和黨為保底先蒐集了2百萬個簽名數，驗證後目前總共有160多萬個有效簽名，達公投成立門檻。

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不過，選務單位29日前仍會繼續驗證有效簽名，接下來有30天的時間讓連署民眾考慮是否撤銷連署，之後會再進行最終驗證確定簽名數有過門檻；紐森可能在秋天面臨罷免公投。

此次罷免公投於去年2月發起，罷免團體認為紐森的防疫政策不得當，包括推行疫苗、關閉學校和改變防疫措施等。舉例來說，加州是數個最晚才讓學童回學校上課的州之一，尤其是作為全美第二大學區的洛杉磯直到4月中才讓學童回學校上課，家長不但抗議孩子受教權被剝奪，也覺得工作受到照顧孩子影響。

針對共和黨發起的罷免案，紐森在推特上嚴正譴責，「這項由共和黨發起的公投威脅我們的價值，並讓先前的進步蕩然無存，包括防堵疫情、幫助困苦家庭、保護環境及槍枝暴力解決方案。」

根據加州公共政策學會（Public Policy Institute of California）的民調，有53%的加州選民支持紐森上任以來的表現；有近4成的選民表示會罷免紐森，56%表示不會。

This Republican recall threatens our values and seeks to undo the important progress we’ve made -- from fighting COVID, to helping struggling families, protecting our environment, and passing commonsense gun violence solutions.



There's too much at stake. pic.twitter.com/5ZEszlrcYl — Gavin Newsom （@GavinNewsom） April 26, 2021

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