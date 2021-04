共和黨發起罷免案連署跨越門檻 加州州長︰威脅進步價值

2021/04/27 16:29

〔即時新聞/綜合報導〕由於不滿民主黨籍加州州長紐森(Gavin Newsom)的防疫政策,共和黨發起罷免紐森運動,昨日州務卿辦公室表示,已有超過160萬個有效簽名,達公投成案門檻。

綜合外媒報導,加州法律規定,若州長罷免案要成立,得蒐集上屆州長選舉投票總數12%的有效簽名數,也就是149萬5709個簽名數。共和黨為保底先蒐集了2百萬個簽名數,驗證後目前總共有160多萬個有效簽名,達公投成立門檻。

請繼續往下閱讀...

不過,選務單位29日前仍會繼續驗證有效簽名,接下來有30天的時間讓連署民眾考慮是否撤銷連署,之後會再進行最終驗證確定簽名數有過門檻;紐森可能在秋天面臨罷免公投。

此次罷免公投於去年2月發起,罷免團體認為紐森的防疫政策不得當,包括推行疫苗、關閉學校和改變防疫措施等。舉例來說,加州是數個最晚才讓學童回學校上課的州之一,尤其是作為全美第二大學區的洛杉磯直到4月中才讓學童回學校上課,家長不但抗議孩子受教權被剝奪,也覺得工作受到照顧孩子影響。

針對共和黨發起的罷免案,紐森在推特上嚴正譴責,「這項由共和黨發起的公投威脅我們的價值,並讓先前的進步蕩然無存,包括防堵疫情、幫助困苦家庭、保護環境及槍枝暴力解決方案。」

根據加州公共政策學會(Public Policy Institute of California)的民調,有53%的加州選民支持紐森上任以來的表現;有近4成的選民表示會罷免紐森,56%表示不會。

This Republican recall threatens our values and seeks to undo the important progress we’ve made -- from fighting COVID, to helping struggling families, protecting our environment, and passing commonsense gun violence solutions.



There's too much at stake. pic.twitter.com/5ZEszlrcYl