悲劇！印度婦人確診武肺被兒女遺棄路邊 送醫不治

影片顯示，該婦人身上只裹著一條毯子，孤零零地躺在一棟房子外面的馬路上。（網路影片擷圖）

2021/04/27 10:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度第二波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒、單日新增病例和死亡迭創新高之際，北方邦（Uttar Pradesh）坎普爾市傳出令人髮指的逆倫悲劇！一名男子在其58歲母親確診武肺後，殘忍地將她遺棄在姊姊家門口的馬路旁，女兒竟也置之不理，最終導致母親死亡，印度警方已經立案調查。

據《今日印度》26日報導，這名婦人與兒子維沙爾 （Vishal）同住在坎普爾，近日出現呼吸困難症狀，武肺檢測呈陽性，後來病情惡化，維沙爾擔心被傳染病毒，25日將母親丟棄到自己姊姊的住宅外，然後逃離現場。然而，女兒也不願收容生病的母親，拒絕帶母親進屋。

請繼續往下閱讀...

當地居民看到這名婦人躺在路邊，拍下影片上傳到社交媒體，才使這起慘劇曝光。影片顯示，該婦人身上只裹著一條毯子，孤零零地躺在一棟房子外面的馬路上。

警方看到影片後，趕到現場後將這婦人送到當地一家醫院，但搶救無效，婦人在被兒女拋棄的慘況下，嚥下最後一口氣。目前，這名逆子不知所蹤，警方已經立案調查，追查其下落。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法