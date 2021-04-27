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    遭爆曾說「寧願屍體堆積成山」 英相強森否認

    強森否認失言。（美聯社）

    強森否認失言。（美聯社）

    2021/04/27 08:07

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）被英國媒體《每日郵報》爆料，在去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情二度封城期間說出冷血發言，報導指出，當時強森曾說，他寧願「堆疊成千上萬屍體」，也不要下令英國三度封城，此爆料也讓各界議論紛紛，工黨更要求強森道歉。針對報導，英國首相官邸「唐寧街10號」否認強森有過此番發言，強森本人也否認失言。

    綜合外媒報導，強森遭爆料在去年10月底一場重要會議上爆粗口：「不要再有他X的封城，讓成千上萬的屍體堆疊起來好了！」此言論引起各界議論，在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）認為，強森如果確實說了這些話，就得出面解釋；工黨議員里夫斯（Rachel Reeves）則強調，強森是個「寧願屍體堆積卻不願依照科學建議行事」的人，這些屍體都曾經是人，是被深深懷念的人們，呼籲強森應對此道歉，

    強森被問到是否發表過此番言論時，強森否認曾發表「屍體說」，並強調：「人們希望我們做為政府所要繼續做的，就是確保封鎖得以奏效。」唐寧街10號也對此表示，報導內容是假的，同時也是不正確的，並強調強森已經否認此事。內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）也為強森辯護，表示當時他和強森在同一場合，但從未聽過這樣的言論。

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