英國牛奶罐車翻覆 大量牛奶染白河川

2021/04/25 15:10

〔即時新聞/綜合報導〕英國威爾斯日前傳出牛奶運輸車翻覆意外,近3萬公升的牛奶大量流入一旁河川,河面瞬間染色,造成嚴重汙染。

綜合英媒報導,本月14日英國威爾斯杜萊斯河(River Dulais)旁道路發生交通事故,導致一輛執勤中的畜牧業牛奶運輸車翻覆,運輸車上載送的約2.8萬公升牛奶傾瀉而出,瞬間將清澈河水染成混濁乳白色。

事發後當地環保單位到場評估,表示受汙染的河水將沿河流流向蔓延至下游泰維河(River Tywi),影響時長可能達1~2日。而專家也在受訪時提到「牛奶雖為民眾所熟知、可飲用的液體,但若不慎大量流入河川可能造成水體缺氧,汙染程度比牛隻糞水遠高出7倍之多。」,所幸隔日河水已恢復正常顏色,且經調查並未發現任何魚隻因此死亡,相關單位也將繼續監測河川生態。

When a milk tanker overturns in the river #llanwrda #wales #milk pic.twitter.com/vnyhr5FXBi