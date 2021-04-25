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    英國牛奶罐車翻覆 大量牛奶染白河川

    英國威爾斯杜萊斯河（River Dulais）遭大量牛奶汙染，呈混濁乳白色。（翻攝自Natural Resources Wales推特）

    英國威爾斯杜萊斯河（River Dulais）遭大量牛奶汙染，呈混濁乳白色。（翻攝自Natural Resources Wales推特）

    2021/04/25 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕英國威爾斯日前傳出牛奶運輸車翻覆意外，近3萬公升的牛奶大量流入一旁河川，河面瞬間染色，造成嚴重汙染。

    綜合英媒報導，本月14日英國威爾斯杜萊斯河（River Dulais）旁道路發生交通事故，導致一輛執勤中的畜牧業牛奶運輸車翻覆，運輸車上載送的約2.8萬公升牛奶傾瀉而出，瞬間將清澈河水染成混濁乳白色。

    事發後當地環保單位到場評估，表示受汙染的河水將沿河流流向蔓延至下游泰維河（River Tywi），影響時長可能達1～2日。而專家也在受訪時提到「牛奶雖為民眾所熟知、可飲用的液體，但若不慎大量流入河川可能造成水體缺氧，汙染程度比牛隻糞水遠高出7倍之多。」，所幸隔日河水已恢復正常顏色，且經調查並未發現任何魚隻因此死亡，相關單位也將繼續監測河川生態。

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