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    武漢肺炎》英相強森被爆冷血發言：寧可屍體堆疊也不封城

    英媒今天揭露，英國首相強森（見圖）在去年英國因武漢肺炎疫情第二度封城前曾冷血發言，表示寧可看到「成千屍體堆疊」也不下令再封城。（路透）

    英媒今天揭露，英國首相強森（見圖）在去年英國因武漢肺炎疫情第二度封城前曾冷血發言，表示寧可看到「成千屍體堆疊」也不下令再封城。（路透）

    2021/04/26 22:52

    〔中央社〕英國「每日郵報」今天揭露，英國首相強森（Boris Johnson）在去年武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情第二度封城之前曾有過冷血發言，表示寧可看到「成千屍體堆疊」，也不會下令再度封城。

    英國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情時好時壞，英格蘭地區去年3月23日施行第一次封城，直到6月才逐步解禁。第二次在去年11月2日，封城一個月。今年1月變種病毒疫情延燒，強森不得不宣布第三度封城。

    由於第一次長時間封城對經濟帶來巨大打擊，「每日郵報」報導，強森曾經十分抗拒再度封城。

    消息人士表示，強森在下令第二次封城之前承受巨大壓力，在去年10月底一場重要會議上爆粗口說：「不要再有天X的封城，讓成千屍體堆起來好了！」

    唐寧街10號強烈否認強森有過此番發言。但英國廣播公司（BBC）報導，據BBC了解，強森說過這番話。

    在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示，他對報導感到震驚。他說：「每個人都會深感關切，不只是那些在疫情中失去親人的家庭。」

    強森近來深陷公關危機，他和前心腹康明茲（Dominic Cummings）鬧翻，被對方爆出曾想私用政黨捐款翻新官邸。

    國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天說，翻新官邸的錢最後是強森自己埋單，整個過程絕對合乎規矩。工黨則要求選舉委員會展開正式調查。

    康明茲是2016年推動英國公投脫離歐洲聯盟的軍師，強森2019年7月就任首相後，延攬康明茲為首席顧問。康明茲在2019年12月大選中協助保守黨大獲全勝，但他經常與同僚衝突，職場關係非常緊張，以致他2020年11月離職下台。

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