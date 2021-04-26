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    武漢肺炎》無視疫情拚選舉 印度法官怒轟官員：你不在地球嗎？

    印度達羅毗荼進步聯盟 （Dravida Munnetra Kazhagam）4日在清奈選舉造勢活動。清奈高等法院法官今天批評印度選舉官員失職，未能執行防疫規範。（法新社）

    印度達羅毗荼進步聯盟 （Dravida Munnetra Kazhagam）4日在清奈選舉造勢活動。清奈高等法院法官今天批評印度選舉官員失職，未能執行防疫規範。（法新社）

    2021/04/26 22:37

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，多地無視防疫禁令仍為選舉造勢，東南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的清奈（Madras）高等法院法官今天重話批評，稱印度選舉委員會（ECI）失職，並說ECI官員恐面臨「謀殺」罪名。

    綜合外媒報導，清奈高等法院首席法官巴内吉（Sanjib Banerjee）及法官拉馬穆西（Senthilkumar Ramamoorthy）批評，ECI選舉期間在造勢集會中未能執行防疫規範，如戴口罩、使用消毒劑和保持社交距離，巴内吉甚至當面問ECI律師:「舉辦這些政治集會時，您是在另一個星球嗎？」巴内吉也口頭表示，ECI的失職行為，官員可能被控「謀殺罪」。

    法院並警告若ECI接著不規劃點票作業的防疫措施，法院將停止5月2日的點票作業。巴内吉表示，目前保護生命是第一要務，其他事項排在後面。本案預計在30日再度開庭。

    印度不顧疫情延燒，仍舉辦人滿為患的政治集會，擠爆體育館場，今天西孟加拉邦（West Bengal）更估計有860萬選民出門投票。

    印度衛生部今天通報新增35萬2991例確診，使感染總數達1731萬3163例，累計19萬5123人病歿。

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