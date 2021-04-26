印度單日破35萬確診創世界紀錄 數百萬人照常出門投票

西孟加拉邦（West Bengal）週一粗估有860萬選民出門投票。（路透）

2021/04/26 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕印度第2波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情狂燒，單日新增病例和死亡在今（26）日又雙雙破紀錄，並連續5天刷新全球所有國家通報的單日確診最高紀錄。

綜合外媒報導，印度衛生部週一通報新增35萬2991例確診，使感染總數達到1731萬3163例；印度單日確診22日首度突破30萬後，此後已連續5天出現破紀錄的確診數字。死亡則新增2812人，累計19萬5123人病歿。

請繼續往下閱讀...

但實際死亡人數可能更多，因為當地的墓地和火葬場已不堪負荷，大量死者只能在臨時設施中被火化。比哈爾邦（Bihar）的醫護人員因為擔架不足，只能把遺體放在地上拖行到火葬的地方。德里甚至允許砍伐公園和道路上的枯樹用於火化遺體。

印度各地都出現醫院病床、藥品、呼吸器和氧氣供應不足的問題，儘管政府承諾提高產量，但印度流行病學專家康特（Lalit Kant）認為，這項決定為時已晚，政府本應為第2波疫情做好準備。

儘管疫情嚴峻，印度東部的西孟加拉邦（West Bengal）週一仍粗估有860萬選民出門投票，這是本週將結束的8階段投票的倒數第2次。印度人口最多的北方邦（Uttar Pradesh）也在今天舉行第3階段投票，當地平均日增3萬例確診。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

印度當地的墓地和火葬場已不堪負荷，大量死者只能在臨時設施中被火化。（美聯社）

印度當地的墓地和火葬場已不堪負荷，大量死者只能在臨時設施中被火化。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法