武漢肺炎》莫迪坦言「疫情風暴撼動全印度」 美德等多國出手救援

印度週日新增34萬9691例確診病例，已連續4天創下確診新高記錄。（美聯社）

2021/04/26 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發，週日新增34萬9691例確診病例，連續4天創下確診新高記錄，印度總理莫迪（Narendra Modi）坦言，「疫情風暴」已經撼動了整個印度。針對印度疫情大爆發，美國將立即提供疫苗及醫材，法國、英國和德國也承諾將提供支援。

根據《路透》報導，印度已經連續4天刷新單日新增確診數，莫迪在廣播談話中提到：「我們有信心，會在成功抵擋第一波疫情後重新振作起來，但現在這場『風暴』已經撼動整個國家。」莫迪對此呼籲所有民眾都接種疫苗，並保持謹慎、小心防疫。德里原定在週一將結束封鎖期，也因為近期失控的疫情不得不延長一週，報導指出，目前德里平均4分鐘就有1人死於武漢肺炎。

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美國2月時透過國防生產法（US Defense Production Act），對疫苗原料進行出口管制，印度血清研究所（SII）本月就曾呼籲美國總統拜登解除疫苗原料出口限制，針對目前印度不斷蔓延的疫情，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）週日表示，美國將向印度運送疫苗原料，並為第一線醫護提供快速診斷套組、呼吸器及防護衣等。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）發言人塞伯特（Steffen Seibert）在一份聲明中指出，梅克爾對疫情給印度帶來的痛苦表達同情，德國將會聲援印度，目前正在準備支援物資。

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