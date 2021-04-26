武漢肺炎》印度疫情惡化 外交部：協調醫衛機構提供抗疫物資

印度武漢肺炎疫情急遽升高。外交部表示，已請駐處了解當地目前迫切需要的醫療物資，並協調國內醫衛機構、平台整合資源及人脈，加速人道救援。圖為印度查謨一名婦人因親人染疫病逝悲痛欲絕。（美聯社）

2021/04/26 22:03

〔中央社〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日急遽升高。外交部今天表示，已請駐處了解印度目前迫切需要的醫療物資，並協調國內醫衛機構、平台整合資源及人脈，加速人道救援流程。

外交部晚間發布新聞稿表示，印度是台灣的重要理念相近朋友與重要國際合作夥伴，對於印度近日武漢肺炎（COVID-19）疫情急遽升高極為關心。

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外交部指出，部長吳釗燮在近日印度疫情升高之際，就指示政務次長田中光、亞太司長曾瑞利向印度駐台代表戴國瀾（Gourangalal Das）轉達台灣政府與人民誠摯問候，及台灣即時提供協助的意願；戴國瀾對台灣政府與人民展現休戚與共的精神深表感謝，並表示將告知台灣印度所需協助項目。

外交部表示，為爭取時間，外交部另請駐印度代表處了解印度目前抗疫迫切需要的醫療物資（例如氧氣相關設備），並開始協調國內醫衛機構、相關平台整合資源與人脈，加速人道援助流程。另外，台灣駐印度代表處、駐清奈辦事處，也同步聯繫印度僑民及台商，關心現況與生活所需，隨時提供必要的協助。

外交部強調，疫情無國界，印度疫情持續延燒，凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。台灣有能力、有意願繼續對國際社會做出貢獻，將持續與印度等夥伴國家攜手合作，共同因應疫情挑戰，提供台灣防疫經驗、物資等醫衛協助，以期協助印度早日度過疫情難關。

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