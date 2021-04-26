海地綁架猖狂 人權組織：政府和犯罪集團相互勾結

海地日前政治動盪加上經濟不景氣，因此綁架盛行。圖為海地人民為綁架事件不斷，進行禱告。（路透）

2021/04/26 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕海地近日政治動盪加上經濟不景氣，綁架案件激增。綁架集團鎖定當地的窮人，而受害者多是來自中產階級，像是老師、牧師、公務員和小型企業老闆。許多人權組織指出，當地政府和犯罪集團之間的勾結，正是綁架猖獗的因素之一，然而政府卻否認這項說法。

據路透報導，聯合國的數據顯示，去年海地的綁架案件為234起，比2019年的綁架件數成長3倍。太子港非營利人權分析與研究中心主任吉恩（Gedeon Jean）說，許多海地人因為擔心犯罪集團會做出報復，因此並沒有通報綁架事件，所以實際的綁架件數應該更高。

請繼續往下閱讀...

對此，海地總統摩依士（Jovenel Moise）表示，政府正在竭盡所能，並將更多資源投入反綁架的工作中。不過摩依士也承認，「綁架已經是普遍化，而且持續與這些不安全鬥爭是『無效的』。」

據報導，有人權捍衛者和哈佛大學法學院國際人權所（International Human Rights Clinic）發布一份報告指出，摩依士政府與當地的犯罪集團結盟，以保持權力的控制，並鎮壓異議人士。據了解，反對派要求摩依士辭職，並將政權移交給過渡政府，不過這將推遲原訂於9月的總統大選和立法委員選舉。

據報導，海地外長喬塞德（Claude Joseph）否認了所有的指控和調查結果，他說，「反民主勢力在選舉年煽動暴力，是為了破壞摩依士政府的穩定，並制止選舉。」

據了解，海地在2004年推翻當時的總統阿里斯蒂德（Jean-Bertrand Aristide）時，因當地綁架案件和幫派猖獗，因此聯合國派遣了一支維安部隊至當地。人權倡議者說，維安部隊在2019年10月撤離後，犯罪集團捲土重來，因為在海地，綁架是有利可圖的。

此外，有人權捍衛者也表示，摩依士政府利用犯罪集團對「反對派據點」的街區進行恐嚇，並在過去3年鎮壓了許多公眾異議。海地經濟學家埃米爾（Etzer Emile）說：「綁架正在扼殺經濟，旅遊和娛樂業皆已萎縮。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法