荒謬！15歲少年偷車為償毒品債 竟意外「順便綁架」2幼童

英國日前發生一起荒謬竊案，2名15歲的青少年竊車，卻同時意外綁架了一對2歲及4歲的小兄弟。圖為伯明漢地方法院。（翻攝Google map）

2021/04/22 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕英國日前發生一起荒謬竊案，2名15歲的青少年竊車為償還毒品債務，卻同時意外綁架了一對2歲及4歲的小兄弟。

根據《每日郵報》報導，2月20日，一對小兄弟的父親將一輛日產（Nissan）車子暫停在外頭，順路送食物給朋友，誰知未熄火的愛車就此遭到2名青少年盯上。鑄下大錯的2名青少年事後在伯明漢地方法院接受審判，期間坦承不諱，表示當下心生歹念便駕車揚長而去，在被警察抓到以前，還不慎高速撞上2台車，其中1人還棄車徒步逃逸。

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所幸，被「順便」綁架的4歲哥哥毫髮無傷，但2歲的弟弟被安全座椅勒出瘀青，嘴部還有割傷，不過沒有大礙。

其中1名歹徒解釋竊車動機，他當時誤以為小兄弟的父親是外送員，本想偷車來換取40英鎊（合約1560元新台幣）償清毒品債務，但沒有注意到車裡還有小孩。針對所有指控，2名青少年承認自己犯下加重竊盜、危險駕駛等罪，但唯獨否認了綁架罪。

不過，法庭選擇採信小兄弟父親的說法；受害父親表示，當下他見車子被開走，便對著2名歹徒歇斯底里的大喊，告訴歹徒車裡有孩子。該案法官表示，「該案唯一的爭點是被告是否能做出具合理性的解釋，來證明他們並非故意為之」，不過按常識判斷，車子遭竊期間，小兄弟不可能保持安靜，法官最後裁決2名歹徒皆犯綁架罪。

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