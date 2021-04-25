我與海地建交65週年 海地總統推文：友誼永不動搖

今逢我國和友邦海地建交65週年。海地總統摩依士（Jovenel Moise）推文致賀表示，海地與台灣的友誼永不動搖，合作增進人民福祉。（翻攝自推特）

2021/04/25 21:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕今逢我國和友邦海地建交65週年。海地總統摩依士（Jovenel Moïse）推文致賀表示，海地與台灣的友誼永不動搖，合作增進人民福祉。兩國大使館在兩地都舉辦慶祝活動，外交部長吳釗燮透過影片表示，台海友誼深厚，相互扶持，兩國在能源、農業、教育及醫衛等領域密切合作，台灣在海地身旁從不缺席，也感謝海地在國際場合持續支持台灣。

我國於1956年4月25日和海地建交，今逢65週年紀念。我駐海地大使館和海地政府共同籌辦系列活動，包括透過電視台介紹兩國合作歷史與現況，同時將台海多年來的合作成果彙製成相冊及影片，慶祝此一重要里程碑。

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海地駐台大使館也於今天舉辦慶祝建交65週年酒會，各部會官員丶外交使節團、民間與海地留學生代表等人出席一同慶祝。

外交部長吳釗燮特別錄製影片祝賀表示，台海友誼深厚，相互扶持，兩國在能源、農業、教育及醫衛等領域密切合作，台灣總在海地的身旁，從不缺席，也感謝海地在國際場合，持續支持。台灣與海地攜手超過一甲子，未來兩國將繼續結伴同行，共同致力國家繁榮發展。

外交部今表示，海地是我國在加勒比海地區的重要友邦，兩國關係緊密友好，雙方政府都承諾將持續以實際行動強化兩國人民的交流及情誼。

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