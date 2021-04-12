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    杜拜公主生死未卜？ 聯合國敲定和駐阿大使會談

    杜拜公主拉蒂法失蹤至今仍生死未卜，聯合國人權事務處已和駐聯合國阿拉伯大使敲定針對此事會談，只是具體日期未定。（美聯社）

    杜拜公主拉蒂法失蹤至今仍生死未卜，聯合國人權事務處已和駐聯合國阿拉伯大使敲定針對此事會談，只是具體日期未定。（美聯社）

    2021/04/12 11:37

    〔即時新聞／綜合報導〕杜拜公主拉蒂法（Latifa Al Maktoum）先前發布影片指控父親將她綁架並囚禁，阿拉伯聯合大公國則宣稱，公主在家中接受照顧，聯合國要求提出逃走失敗公主仍存活的證據，雖未得到回覆，但駐聯合國阿拉伯大使已答應和聯合國大使會談，只是具體日期未定。

    根據《CNN》報導，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）於9日表示，已經要求阿拉伯聯合大公國提出拉蒂法公主仍存活的證據，但至今仍未收到回覆，拉蒂法仍生死未卜，而且行蹤成謎，處境令人憂心。

    《BBC》3月時獨家披露，拉蒂法公主在2018年時曾試圖逃往國外，但卻遭突擊隊追捕，並下藥控制她，之後再將她扣押帶回阿拉伯聯合大公國，之後便音訊全無，杜拜則一直對外宣稱她在家接受照顧，相當安全。

    《CNN》指出，聯合國人權辦事處發言人烏爾塔多（Marta Hurtado）表示，辦事處正嘗試與阿拉伯聯合大公國駐聯合國大使會談，追問拉蒂法公主和她失蹤姐姐薩曼莎（Seikha Shamsa）的下落，很擔心她們姐妹已不在人世，目前對方已初步答應會面請求，但具體時間未定。《CNN》也試圖聯繫阿國，但截稿前未收到回應。

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