武漢肺炎》日本病逝者破萬 近8成在2020年12月後身故

日本武漢肺炎疫情持續惡化，東京銀座鬧區街頭，行人都戴上口罩。（美聯社）

2021/04/26 19:10

〔中央社〕日本境內累積武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）死者今天超過1萬人，其中近80%是去年12月後死亡，主因是疫情急速擴大的第3波疫情導致死亡人數激增。

日本放送協會（NHK）報導，現在日本的第4波疫情以關西地區為中心，重症患者有持續增加的傾向，未來因疫情去世的人可能會更多。

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日本國內去年2月13日出現第一例武漢肺炎死者，是住在神奈川縣的80多歲女性。

接著去年4月8日死者超過100人，1個月後的5月2日超過500人、7月28日達1000人、11月24日超過2000人。

此後，死亡人數每天都增加數十人，今年1月19日首度單日死者超過100人，總死亡人數在今年1月23日超過5000人。

報導指出，從第一例死亡到死亡人數達5000人約經過了一年，但之後僅約3個月就再增加了5000人死亡。

此外，去年12月到昨天為止，共有7825人死亡，約占死亡人數的8成，顯示出疫情急速擴大的第3波疫情，也導致死者快速增加。

報導說，在死者年齡層方面，國立社會保障暨人口問題研究所依照各地方政府公布的疫情資料，統計至4月19日的結果顯示，死者中以80多歲占43.1%最多，其次是70多歲占23.29%、90多歲23.07%，70歲以上就占了近9成。

但從上個月起，因傳染力強的變異病毒株擴散導致的第4波疫情，使關西地區等處40多歲與50多歲的中年患者也有較容易演變為重症的傾向，未來恐會造成更多人死亡。

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