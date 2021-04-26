根本是動作電影！汽車闖入徒步區亂撞 他飛踢踹入車內制止

阿爾巴尼亞行人徒步廣場遭汽車闖入，假如撞上人群後果不堪設想，幸好有平民英雄見義勇為直接飛踢從車窗踹入駕駛座。（圖擷自Aleksandar Brezar推特）

2021/04/26 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕這是在拍動作電影嗎？阿爾巴尼亞斯坎德培廣場（Skanderbeg Square）僅供行人徒步，孰料25日有輛汽車竟橫衝直撞地開了進來，假如撞上人群後果不堪設想，幸好有平民英雄見義勇為直接飛踢從車窗踹入駕駛座，成功避免了悲劇發生。

據《BBC》報導，斯坎德培廣場當時有許多人都在排隊等待接種疫苗，但從影片中可以看到，1輛白色汽車突然衝入廣場內，保險桿差不多都要被撞掉了，還試圖調轉車頭讓行人陷入危險之中。

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現場民眾見狀紛紛上前開車門想拉出駕駛，無奈車輛藉由繞圈擺脫眾人，這時突然有個身穿黑衣的男子飛奔跳起，從駕駛座車窗直接踹入，路人們見狀連忙跟著衝上去並順利控制住駕駛。

這名平民英雄事後接受採訪時透露，他當時認為司機可能是要對徒步人群發動恐怖攻擊，這才上前阻止。阿爾巴尼亞警方指出，肇事的32歲嫌疑人在開車時據信是受到毒品影響，因此造成了這起意外。

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相關影片請見：

On election day in Albania, a man tries to cause an incident by pummeling his car through Tirana's Skenderbeu Square.



A bystander saves the day with an outstanding flying kick and grabs the man through the open door of a moving car. Bravo Klodian Elqeni!pic.twitter.com/0LLyZn20CG — Aleksandar Brezar （@brezaleksandar） April 25, 2021

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