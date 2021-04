根本是動作電影！汽車闖入徒步區亂撞 他飛踢踹入車內制止

2021/04/26 09:38

〔即時新聞/綜合報導〕這是在拍動作電影嗎?阿爾巴尼亞斯坎德培廣場(Skanderbeg Square)僅供行人徒步,孰料25日有輛汽車竟橫衝直撞地開了進來,假如撞上人群後果不堪設想,幸好有平民英雄見義勇為直接飛踢從車窗踹入駕駛座,成功避免了悲劇發生。

據《BBC》報導,斯坎德培廣場當時有許多人都在排隊等待接種疫苗,但從影片中可以看到,1輛白色汽車突然衝入廣場內,保險桿差不多都要被撞掉了,還試圖調轉車頭讓行人陷入危險之中。

現場民眾見狀紛紛上前開車門想拉出駕駛,無奈車輛藉由繞圈擺脫眾人,這時突然有個身穿黑衣的男子飛奔跳起,從駕駛座車窗直接踹入,路人們見狀連忙跟著衝上去並順利控制住駕駛。

這名平民英雄事後接受採訪時透露,他當時認為司機可能是要對徒步人群發動恐怖攻擊,這才上前阻止。阿爾巴尼亞警方指出,肇事的32歲嫌疑人在開車時據信是受到毒品影響,因此造成了這起意外。

On election day in Albania, a man tries to cause an incident by pummeling his car through Tirana's Skenderbeu Square.



A bystander saves the day with an outstanding flying kick and grabs the man through the open door of a moving car. Bravo Klodian Elqeni!pic.twitter.com/0LLyZn20CG