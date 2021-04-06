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    英雄！女店長奪獵槍猛打搶匪 短短10分鐘畫面曝光

    女店長傑亞特萬與2名盜匪搏鬥，不僅奪槍打嫌犯，趁機將1名嫌犯鎖在店門外，成功保住自己、弟弟以及女兒的性命。（圖擷取自「24 TV PROD」YouTube頻道）

    女店長傑亞特萬與2名盜匪搏鬥，不僅奪槍打嫌犯，趁機將1名嫌犯鎖在店門外，成功保住自己、弟弟以及女兒的性命。（圖擷取自「24 TV PROD」YouTube頻道）

    2021/04/06 17:12

    〔即時新聞／綜合報導〕英國近日有一間便利商店遭到歹徒持槍搶劫，女店長與2名盜匪搏鬥，不僅奪槍打嫌犯，趁機將1名嫌犯鎖在店門外，成功保住自己、弟弟以及女兒的性命，隨後警察趕至店內逮捕犯人，這短短10分鐘搏鬥過程，監視器全錄了下來。

    綜合媒體報導，位於濱海城市赫爾（Hull）的戈達德（Goddard Convenience Store）便利商店，由姊姊傑亞特萬 （Vijitha Jeyathevan）與弟弟卡蘭（Thaya Karan）一家人經營多年，上月30日忽有2名歹徒持槍走入店內，搶匪持槍對著卡蘭頭部，並要脅打開保險櫃，他不願意服從，盜匪甚至使用獵槍重打3下，導致頭破流血。

    從監視器畫面可見，弟弟卡蘭儘管被槍枝抵住頭部，他仍保持相當冷靜，有1名嫌犯準備逃跑時，姊姊傑亞特萬 （Vijitha Jeyathevan）靈機一動把門反鎖，將他鎖在店外，剩下另外一位嫌犯待在店內，她奮勇向前與嫌犯搶奪手上槍枝，兩人扭打在一起，傑亞特萬終於奪到槍支，甚至拿起長槍怒打嫌犯，約10分鐘後，警方抵達店內，並在嫌犯壓倒在地。

    案發後，傑亞特萬透露，「當時店內還有我的小女兒在旁邊，為了女兒、我自己、還有弟弟的性命」，卡蘭則說「姊姊救了我們一命，她是英雄」。據知，當地警訪已經逮捕這2名14歲少年犯，目前已獲警察「有條件保釋」，該案仍繼續調查。

    弟弟卡蘭被槍枝抵住頭部。（圖擷取自「24 TV PROD」YouTube頻道）

    弟弟卡蘭被槍枝抵住頭部。（圖擷取自「24 TV PROD」YouTube頻道）

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