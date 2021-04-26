俄特務涉嫌引爆軍火庫 捷克總統發言惹議：他們不一定是幕後黑手

捷克總統澤曼認為，俄國不一定是爆炸案的幕後黑手，俄國間諜涉案只是這起爆炸案原因的兩種推論之一。（歐新社）

2021/04/26 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕捷克政府先前確認發生在2014年10月及12月的維貝蒂斯（Vrbetice）軍火庫爆炸案，疑似是俄羅斯軍事情報局（GRU）間諜所為，而涉案的兩名俄國間諜也涉及英國2018年的雙面諜毒殺案。針對此事，捷克總統澤曼（Milos Zeman）25日表示，俄羅斯間諜涉案只是這起爆炸案原因的兩種推論之一，同時也不排除是意外爆炸。

根據《路透》報導，捷克總理巴比斯（Andrej Babis）4月17日表示，已有充分證據懷疑俄國GRU特務參與爆炸案，但總統澤曼確對此持保留態度，他在一次公開演說中提到，目前捷克政府正在調查兩種案發可能性，首先是原先認為的「爆裂物處理不當」引起爆炸，第二種則是外國情報部門運作所至，「我們將會認真看待這兩種可能性，對此進行徹底調查」。

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澤曼在捷克國內的立場較為親俄，他主張購買俄羅斯的「史普尼克V」（Sputnik V）武漢肺炎疫苗，還邀請俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）參與捷克建設核電站招標。澤曼表示，若有證據證明俄羅斯參與爆炸案，那麼俄羅斯國家原子能公司就應該被排除在招標廠商之外。澤曼也強調，沒有證據證明這兩名俄國間諜進入維貝蒂斯軍火庫設施，但目前也尚未排除兩人嫌疑。

針對澤曼的說法，捷克國會上議院外交、國防與安全委員會負責人費舍爾（Pavel Fischer）直言，他已獲得足夠的機密訊息，在捷克盟國眼中，澤曼的疑慮正在損害捷克利益，「澤曼現在公開站在俄羅斯一方，並且已成為俄羅斯的擁護者」。

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