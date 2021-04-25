活在地方官淫威下2年 她手繪九宮格漫畫淚訴受辱情景

遭上司猥褻、性侵未遂2年的劉女，將自己曾遭遇的種種受辱情景畫成九宮格漫畫。（圖擷取自九派新聞_微博）

2021/04/25 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日有地方政府機關爆出長官對下屬猥褻、性侵未遂的醜聞，被害女子忍無可忍，最終鼓起勇氣報警揭發不肖上司，她還將過去曾遭遇的種種受辱情景畫成九宮格漫畫，長官令人厭惡的豬哥嘴臉盡露，引發熱烈討論。

綜合中媒報導，中國30歲女子劉楠2018年起到湖南省財政廳擔任約聘的文書處理人員，起初一切正常，沒想到幾個月後，其上司、財政廳辦公室事務管理科科長肖思德開始對她上下其手，連續猥褻騷擾、性侵未遂。

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劉楠表示，幾個月後、2019年4月是第一次遭肖思德非禮。當時部門的同事相約到KTV聚會，後來同事陸續離開，最後只剩劉楠和肖思德，肖思德見沒有旁人，色心大起，對劉楠又親又摸，後來是劉楠強硬拒絕，肖思德才罷手。

但事情並沒有這樣就結束，肖思德之後多次藉機猥褻劉楠、傳不堪入目的影片等，即便多次向女方求歡遭拒，肖思德仍不罷休。近來劉楠2年的合約即將到期，肖思德又再逼迫劉楠就範，忍無可忍的劉楠決定報警，還將自己這段時間以來曾遭遇的受辱情景畫成九宮格漫畫，整件事才曝光，引起當局注意。

對此，湖南省財政廳紀檢監察部門隨即對肖思德展開調查，肖思德也承認自己對劉楠有過摸屁股、發送淫穢影片、訊息等行為。當局22日表示，目前財政廳已對肖思德作出停職處分。

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