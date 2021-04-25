為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    活在地方官淫威下2年 她手繪九宮格漫畫淚訴受辱情景

    遭上司猥褻、性侵未遂2年的劉女，將自己曾遭遇的種種受辱情景畫成九宮格漫畫。（圖擷取自九派新聞_微博）

    遭上司猥褻、性侵未遂2年的劉女，將自己曾遭遇的種種受辱情景畫成九宮格漫畫。（圖擷取自九派新聞_微博）

    2021/04/25 22:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日有地方政府機關爆出長官對下屬猥褻、性侵未遂的醜聞，被害女子忍無可忍，最終鼓起勇氣報警揭發不肖上司，她還將過去曾遭遇的種種受辱情景畫成九宮格漫畫，長官令人厭惡的豬哥嘴臉盡露，引發熱烈討論。

    綜合中媒報導，中國30歲女子劉楠2018年起到湖南省財政廳擔任約聘的文書處理人員，起初一切正常，沒想到幾個月後，其上司、財政廳辦公室事務管理科科長肖思德開始對她上下其手，連續猥褻騷擾、性侵未遂。

    劉楠表示，幾個月後、2019年4月是第一次遭肖思德非禮。當時部門的同事相約到KTV聚會，後來同事陸續離開，最後只剩劉楠和肖思德，肖思德見沒有旁人，色心大起，對劉楠又親又摸，後來是劉楠強硬拒絕，肖思德才罷手。

    但事情並沒有這樣就結束，肖思德之後多次藉機猥褻劉楠、傳不堪入目的影片等，即便多次向女方求歡遭拒，肖思德仍不罷休。近來劉楠2年的合約即將到期，肖思德又再逼迫劉楠就範，忍無可忍的劉楠決定報警，還將自己這段時間以來曾遭遇的受辱情景畫成九宮格漫畫，整件事才曝光，引起當局注意。

    對此，湖南省財政廳紀檢監察部門隨即對肖思德展開調查，肖思德也承認自己對劉楠有過摸屁股、發送淫穢影片、訊息等行為。當局22日表示，目前財政廳已對肖思德作出停職處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    灌醉女網友性侵錄影PO網 惡男重判13年賠200萬
    2021/04/25 18:59

    灌醉女網友性侵錄影PO網 惡男重判13年賠200萬
    懸宕14年終破案！ 南韓KTV性侵未遂案 狼人二審竟獲減刑
    2021/04/25 15:26

    懸宕14年終破案！ 南韓KTV性侵未遂案 狼人二審竟獲減刑

    「心若年輕 歲月不老」 仁濟院樂活課程開跑
    澳洲變態牙醫「血便塞嘴」再性侵！竟關1年半可假釋出獄
    2021/04/23 13:00

    澳洲變態牙醫「血便塞嘴」再性侵！竟關1年半可假釋出獄
    男按摩師指侵女客辯稱「打通任督二脈」 判刑一年定讞
    2021/04/23 12:07

    男按摩師指侵女客辯稱「打通任督二脈」 判刑一年定讞

    美國註冊基金掀旋風
    國際今日熱門
    Line個資外洩爭議 日本個資委員會將定期監督
    2021/04/24 22:57

    Line個資外洩爭議 日本個資委員會將定期監督

    史上第2隻！50歲大白鯊極罕見橫渡大西洋中洋脊
    2021/04/24 22:51

    史上第2隻！50歲大白鯊極罕見橫渡大西洋中洋脊 影片

    東協多國要求緬甸軍方停止暴力 緬甸已同意
    2021/04/24 23:21

    東協多國要求緬甸軍方停止暴力 緬甸已同意

    拒俄國將媒體定為外國代理人 歐盟：俄箝制媒體令人擔憂
    2021/04/24 23:56

    拒俄國將媒體定為外國代理人 歐盟：俄箝制媒體令人擔憂

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播