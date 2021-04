澳洲變態牙醫「血便塞嘴」再性侵！竟關1年半可假釋出獄

2021/04/23 13:00

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲昆士蘭州2015年發生一起殘暴的性侵案,1名37歲牙醫不僅暴力性侵受害女子,甚至將血液、排泄物塞滿她的嘴巴裡,更令人無法忍受的是,如今傳出這名變態僅需要在監獄待短短1年半,就有機會假釋出獄。

根據《每日郵報》報導,這名受害女子於昨(22日)在法庭表示,當時她被赫羅德(Jebson John Pidgeon Herrod)襲擊,下巴慘遭打斷,並被對方綁在床上性虐數小時,不僅遭到暴力性侵,還被灌入血液和糞便堵住嘴巴,當下她既恐懼又震驚,希望自己死去又害怕被殺死,在哭泣、求饒中發著抖等待結局,幸好最後留得一命,沒有命喪變態之手。

請繼續往下閱讀...

報導提到,赫羅德的律師摩根(Terry Morgan)則告訴法庭,赫羅德不記得自己犯下的可怕罪刑,他已寫信向這名受害女子道歉,表示悔恨,不過,法官克蕾兒(Leanne Clare)駁斥此說,並指出人格障礙不能減輕自身應負的責任,在赫羅德承認22項指控後,判他有期徒刑7年,不過可在2023年10月獲得假釋,等於這名變態最快僅需要在監獄待短短1年半,就有機會假釋出獄。

Former Gympie dentist Jebson John Pidgeon Herrod is expected to face a Brisbane Court next week on 17 charges including rape, torture and assault. https://t.co/UhfBa1QECZ