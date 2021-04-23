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    澳洲變態牙醫「血便塞嘴」再性侵！竟關1年半可假釋出獄

    澳洲變態牙醫「血便塞嘴」再性侵，竟關1年半可假釋出獄。示意圖，非本新聞事件。（法新社）

    澳洲變態牙醫「血便塞嘴」再性侵，竟關1年半可假釋出獄。示意圖，非本新聞事件。（法新社）

    2021/04/23 13:00

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州2015年發生一起殘暴的性侵案，1名37歲牙醫不僅暴力性侵受害女子，甚至將血液、排泄物塞滿她的嘴巴裡，更令人無法忍受的是，如今傳出這名變態僅需要在監獄待短短1年半，就有機會假釋出獄。

    根據《每日郵報》報導，這名受害女子於昨（22日）在法庭表示，當時她被赫羅德（Jebson John Pidgeon Herrod）襲擊，下巴慘遭打斷，並被對方綁在床上性虐數小時，不僅遭到暴力性侵，還被灌入血液和糞便堵住嘴巴，當下她既恐懼又震驚，希望自己死去又害怕被殺死，在哭泣、求饒中發著抖等待結局，幸好最後留得一命，沒有命喪變態之手。

    報導提到，赫羅德的律師摩根（Terry Morgan）則告訴法庭，赫羅德不記得自己犯下的可怕罪刑，他已寫信向這名受害女子道歉，表示悔恨，不過，法官克蕾兒（Leanne Clare）駁斥此說，並指出人格障礙不能減輕自身應負的責任，在赫羅德承認22項指控後，判他有期徒刑7年，不過可在2023年10月獲得假釋，等於這名變態最快僅需要在監獄待短短1年半，就有機會假釋出獄。

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