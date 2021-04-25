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    德國最新民調出爐 在野綠黨領先梅克爾基民/基社聯盟

    貝爾伯克（見圖）將率領綠黨，在今年9月的大選挑戰總理梅克爾所屬的基民／基社聯盟。（歐新社資料照）

    貝爾伯克（見圖）將率領綠黨，在今年9月的大選挑戰總理梅克爾所屬的基民／基社聯盟。（歐新社資料照）

    2021/04/25 20:13

    〔即時新聞／綜合報導〕根據德國一份最新民調指出，在野政黨綠黨（Die Grünen）的支持度已超過了總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的基民／基社聯盟（CDU/CSU）。德國將在今年9月舉行國會大選，領導德國超過15年的梅克爾屆時也將步下舞台。

    綜合外媒報導，這份被稱為「週日趨勢民調」的調查報告是由凱度研究所（Kantar opinion research institute）發佈。根據民調內容，綠黨獲得了28％的支持度，為歷來最高，而保守派的基民／基社聯盟的表現為27％。

    其它主要政黨方面，社民黨（SPD）獲得了13％、左派黨（Die Linke）7％、自民黨（FDP）9％，右派路線的德國另類選擇黨（AfD）則有10％。

    綠黨已提名黨主席之一的貝爾伯克（Annalena Baerbock）做為他們的總理候選人。現年40歲的貝爾伯克從2013年起擔任德國聯邦議院議員至今，她曾是國會友台小組的成員。

    根據德國之聲（DW）分析，若綠黨贏得國會大選，德國預計會將更多心力放在環境保護以及能源轉型上。綠黨主張在2030年之前，將溫室氣體排放量減少70%，而當前德國政府的減排目標只有55%。

    而在外交方面，除了著重歐盟的發展之外，綠黨也會對北京採取強硬的態度，因為綠黨向來支持中國、俄羅斯與白羅斯的反對派。

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