足利公園藤花瀑布「鬼滅」氣氛滿點 日人趕在緊急狀態前賞花

櫪木縣足利花卉公園大藤的藤花瀑布在夜間燈光照明下，更增添神秘夢幻色彩。（記者林翠儀攝）

2021/04/25 10:20

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕日本櫪木縣足利花卉公園樹齡超過160年的大藤，因為酷似動畫「鬼滅之刃」的場景，被視為動漫聖地成為話題，約16萬串的藤花今年4月5日創下開園史上最早開花紀錄，目前園內的紫、白、粉紅色藤花滿開，由於東京等4都府縣從今天起進入第3度的緊急狀態，很多民眾趕在昨日前往賞花，先放鬆一下再上緊發條迎接新一波的防疫大戰。

足利花卉公園原為當地大地主的私人花園，為了與當地民眾分享美麗的大藤，後來整修為農園，1996年再配合都市開發，移植入4棵大藤，隔年以收費花園方式對外開放。

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園內由2株樹齡超過160年大藤組成的大藤架，藤架面積達600坪以上，16萬串藤花編織出如夢似幻的藤花瀑布。2014年因酷似電影「阿凡達」中的「靈魂之樹」，被CNN選為「全球10大夢幻旅行目的地」，去年動畫電影「鬼滅之刃無限列車篇」，足利花卉公園猶如鬼殺隊員最終選拔地點「藤襲山」的場景，成為動漫聖地。

足利花卉公園在2019年10月遭到19號颱風「哈吉貝」重創，花園全區淹水，經過工作人員努力復舊，將藤樹的受害狀況減到最低，不過，去年就在4月藤花祭來臨前，全國疫情升溫進入第一次的緊急狀態，花園也配合政策避門謝客，滿圓盛開的藤花只能獨自美麗。

今年的藤花季在4月15日登場，大藤似乎也等不及和民眾見面，提早在4月5日盛開，創下1997年開園以來最早開花紀錄，園內除了百年大藤之外，還有花朵狀似葡萄的八重藤、藤花花串長達170公分的大長藤、帶有淡淡粉紅色的粉紅藤，以及長長的白藤隧道與最晚開花的黃藤。夜間在燈光照明下，更增添神秘夢幻色彩。

櫪木縣足利花卉公園的藤花瀑布。（記者林翠儀攝）

動畫電影「鬼滅之刃」讓足利花園的藤花再次引爆話題。（記者林翠儀攝）

足利花園的白藤隧道。（記者林翠儀攝）

足利花園的粉紅藤。（記者林翠儀攝）

大長藤的花串最長170公分。（記者林翠儀攝）

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