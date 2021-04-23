防黃金週疫情擴大！日本3度發布緊急事態 含東京大阪4都府縣

防黃金週疫情擴大，日本首相菅義偉（見圖）今天晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從本月25日到5月11日止。（路透、歐新社；本報合成）

2021/04/23 18:11

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕武肺漢炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的變異病毒株橫行，讓日本的疫情再次亮紅燈，由於擔心即將到來的黃金週連假，大量人潮流動造成疫情再擴大，日本首相菅義偉今天晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從本月25日到5月11日止。

另外，配合這次緊急宣言的發布，愛媛縣松山市也啟動相當於準緊急事態宣言的「防止蔓延重點措施」，目前已發布「防止蔓延重點措施」的地區還有埼玉、千葉、神奈川、愛知、沖繩和宮城等縣，解除期限也至5月11日為止。

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由於日本4月底到5月初的黃金週連假即將到來，地方政府擔心連假期間人潮跨域往來可能造成疫情再擴大，菅義偉表示，這次宣言採2週左右「短期集中型」的方式，以遏止黃金週期間感染人數的增加。

第3度的緊急宣言，這次最大的差別是時期以2週左右為限，另外配合防疫基本對策方針修改，將要求發布區域內所有提供酒類和卡拉OK的餐飲店暫停營業，其他餐飲業者的營業時間最晚至晚間8點，面積達1000平方公尺的大型商業設施也被要求暫停營業，職業足球和棒球賽等活動採無觀眾方式舉辦等。至於學校方面，文部科學省這次原則不強制發布地區的各學校停課，鼓勵校方採線上方式授課。

東京都知事小池百合子將求所有店家在晚間8點後熄燈，藉此遏止民眾集合在鬧區室外飲酒的行為。她並呼籲東京都以外的居民，在黃金週連假中除有出勤的必要，其他人均要避免進入東京都內。

疫情發生以來，日本在去年4月初及今年1月中已發布過2次緊急宣言，期限均長達1個月以上，雖然兩次發布宣言均達到一定的遏止效果，但因進入4月之後，傳染力更高的變異病毒株成為流行主流，大阪近期連日感染人數破千，兵庫也達500人以上，東京近日來單日感染人數也達700到800人以上。

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防黃金週疫情擴大，日本首相菅義偉（左）今天晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從本月25日到5月11日止。（路透）

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