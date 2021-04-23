為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    防黃金週疫情擴大！日本3度發布緊急事態 含東京大阪4都府縣

    防黃金週疫情擴大，日本首相菅義偉（見圖）今天晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從本月25日到5月11日止。（路透、歐新社；本報合成）

    防黃金週疫情擴大，日本首相菅義偉（見圖）今天晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從本月25日到5月11日止。（路透、歐新社；本報合成）

    2021/04/23 18:11

    〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕武肺漢炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的變異病毒株橫行，讓日本的疫情再次亮紅燈，由於擔心即將到來的黃金週連假，大量人潮流動造成疫情再擴大，日本首相菅義偉今天晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從本月25日到5月11日止。

    另外，配合這次緊急宣言的發布，愛媛縣松山市也啟動相當於準緊急事態宣言的「防止蔓延重點措施」，目前已發布「防止蔓延重點措施」的地區還有埼玉、千葉、神奈川、愛知、沖繩和宮城等縣，解除期限也至5月11日為止。

    由於日本4月底到5月初的黃金週連假即將到來，地方政府擔心連假期間人潮跨域往來可能造成疫情再擴大，菅義偉表示，這次宣言採2週左右「短期集中型」的方式，以遏止黃金週期間感染人數的增加。

    第3度的緊急宣言，這次最大的差別是時期以2週左右為限，另外配合防疫基本對策方針修改，將要求發布區域內所有提供酒類和卡拉OK的餐飲店暫停營業，其他餐飲業者的營業時間最晚至晚間8點，面積達1000平方公尺的大型商業設施也被要求暫停營業，職業足球和棒球賽等活動採無觀眾方式舉辦等。至於學校方面，文部科學省這次原則不強制發布地區的各學校停課，鼓勵校方採線上方式授課。

    東京都知事小池百合子將求所有店家在晚間8點後熄燈，藉此遏止民眾集合在鬧區室外飲酒的行為。她並呼籲東京都以外的居民，在黃金週連假中除有出勤的必要，其他人均要避免進入東京都內。

    疫情發生以來，日本在去年4月初及今年1月中已發布過2次緊急宣言，期限均長達1個月以上，雖然兩次發布宣言均達到一定的遏止效果，但因進入4月之後，傳染力更高的變異病毒株成為流行主流，大阪近期連日感染人數破千，兵庫也達500人以上，東京近日來單日感染人數也達700到800人以上。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    防黃金週疫情擴大，日本首相菅義偉（左）今天晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從本月25日到5月11日止。（路透）

    防黃金週疫情擴大，日本首相菅義偉（左）今天晚間發布第3度的「緊急事態宣言」，對象為東京、大阪、兵庫和京都等4都府縣，期限從本月25日到5月11日止。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日本3度發布緊急事態 國際奧會：不影響東奧舉行
    2021/04/22 11:40

    日本3度發布緊急事態 國際奧會：不影響東奧舉行
    防武肺疫情持續蔓延 大阪府今將要求中央發布緊急事態宣言
    2021/04/20 14:08

    防武肺疫情持續蔓延 大阪府今將要求中央發布緊急事態宣言

    青埔房市大爆發 增值首選水岸宅
    日執政黨又一議員被爆緊急事態期間上酒店 退黨負責
    2021/02/17 17:12

    日執政黨又一議員被爆緊急事態期間上酒店 退黨負責

    江翠北側怎麼選？中正路門牌最搶手
    國際今日熱門
    謠言終結站》普廷驚人發言引白宮喊話？查核中心：扭曲捏造
    2021/04/22 20:28

    謠言終結站》普廷驚人發言引白宮喊話？查核中心：扭曲捏造

    武漢肺炎》AZ疫苗供貨嚴重不足 歐盟準備提告
    2021/04/22 21:10

    武漢肺炎》AZ疫苗供貨嚴重不足 歐盟準備提告

    砸近百萬惡補數學！高3生只考59分 家長大鬧補習班
    2021/04/22 19:20

    砸近百萬惡補數學！高3生只考59分 家長大鬧補習班

    武漢肺炎》德國洽談買俄羅斯疫苗 總數約3000萬劑
    2021/04/22 20:16

    武漢肺炎》德國洽談買俄羅斯疫苗 總數約3000萬劑

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播