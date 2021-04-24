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    牛騰宇律師被拒於門外 「習近平女兒洩資案」二審仍重判14年

    中國境外網站「支那維基」被控洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面）

    中國境外網站「支那維基」被控洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面）

    2021/04/24 10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國「習近平女兒洩資案」二審宣判過程，不只讓被指為主謀的20歲維護員牛騰宇無法到場，其代理律師包龍軍及母親全被拒於門外，讓包龍軍痛批「法院完全拋棄法律」，而宣判結果出爐，不意外地維持一審原判，讓牛騰宇的母親憤怒表示一定會申訴到底。

    中共領導人習近平女兒習明澤身分被洩，被控犯案的24名中國青年遭逮，其中20歲維護員牛騰宇被指為主謀，遭重判14年，至今仍被關押，先前不斷爆出牛騰宇遭虐待的情事，除了長時間鞭打、虐至休克，還使其右手殘廢，讓牛騰宇的母親相當痛心。

    根據《希望之聲》報導，牛騰宇的代理律師之一包龍軍日前受訪時透露，法院突然通知昨日進行二審宣判，而不只律師和家長，連案件當事人都被拒於門外，讓他痛批「法院完全拋棄法律裸奔了」、「法院完全喪失公開性」。

    包龍軍透露，這件案子連律師的辯護詞都沒有，法庭就要宣判，儼然成為法庭的一面之詞，可說是非常惡劣；據悉，牛騰宇母親也是在未收到法院通知的狀況下，從律師方得知二審判決突然將在23日舉行。

    牛騰宇母親昨晚透露，有部分律師收到法院「電話通知」，確定二審維持14年徒刑，此消息讓青年家屬十分痛心，牛騰宇母親強調，會上訴到底。

    牛騰宇母親上個月月底和來自美國、德國、歐盟、英國等9名駐中使館人權官員會面，皆表示對此案的高度關切，而該案在國際關注下，中國仍選擇閉門審判，後續國際社會會如何發聲，也是關注議題之一。

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