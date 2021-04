英首相譏諷環保倡議者 瑞典環保少女幽默自封「抱小兔子的人」

2021/04/24 10:18

〔即時新聞/綜合報導〕英國首相強森22日出席線上氣候高峰會,譏諷環保倡議者為「抱小兔子的政治正確人士」,沒想到瑞典「環保少女」童貝里(Greta Thunberg)竟幽默把社群網站簡介改成「抱小兔子的人」。

綜合外媒報導,4月22日為世界地球日,美國總統拜登邀請40位國家領袖參與線上氣候高峰會。會中輪到英國首相強森發言時,他肯定環保的重要性,卻說「環保不全然是昂貴、『抱小兔子』的政治正確行動,或隨便你想稱它是什麼,也跟工作機會和成長率有關」,不過,他隨即緩頰,「抱小兔子沒什麼不好,但你知道我指的是什麼」。

請繼續往下閱讀...

針對強森的言論,童貝里也幽默應對,將社群網站簡介改成「抱小兔子的人」。事實上,這不是童貝里第一次展現幽默感,她先前與川普對話時,川普曾說童貝里有情緒管控問題,童貝里便把社群網站簡介改成「一位正在管控情緒的青少年,目前正與友人看一部老電影,努力冷靜中」。

強森的發言片段在推特上被轉載,網友留言「這真的太令人尷尬了」、「我們不知道你指的是什麼」,「這很令人難堪」。此外,網友也不甚了解「抱小兔子」的準確定義,有人認為強森本來想說的是「抱樹」而非「抱小兔子」,但應該都是形容環保人士的詞彙。

The embarrassment of this just raised the earth’s temperature by another 0.5 degrees pic.twitter.com/2Wke3hPFiL