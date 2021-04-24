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    英首相譏諷環保倡議者 瑞典環保少女幽默自封「抱小兔子的人」

    瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）在氣候高峰會後將社群網站簡介改為「抱小兔子的人」。（法新社）

    瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）在氣候高峰會後將社群網站簡介改為「抱小兔子的人」。（法新社）

    2021/04/24 10:18

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森22日出席線上氣候高峰會，譏諷環保倡議者為「抱小兔子的政治正確人士」，沒想到瑞典「環保少女」童貝里（Greta Thunberg）竟幽默把社群網站簡介改成「抱小兔子的人」。

    綜合外媒報導，4月22日為世界地球日，美國總統拜登邀請40位國家領袖參與線上氣候高峰會。會中輪到英國首相強森發言時，他肯定環保的重要性，卻說「環保不全然是昂貴、『抱小兔子』的政治正確行動，或隨便你想稱它是什麼，也跟工作機會和成長率有關」，不過，他隨即緩頰，「抱小兔子沒什麼不好，但你知道我指的是什麼」。

    針對強森的言論，童貝里也幽默應對，將社群網站簡介改成「抱小兔子的人」。事實上，這不是童貝里第一次展現幽默感，她先前與川普對話時，川普曾說童貝里有情緒管控問題，童貝里便把社群網站簡介改成「一位正在管控情緒的青少年，目前正與友人看一部老電影，努力冷靜中」。

    強森的發言片段在推特上被轉載，網友留言「這真的太令人尷尬了」、「我們不知道你指的是什麼」，「這很令人難堪」。此外，網友也不甚了解「抱小兔子」的準確定義，有人認為強森本來想說的是「抱樹」而非「抱小兔子」，但應該都是形容環保人士的詞彙。

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