氣候峰會開幕 多國目標2050碳中和

世界各國領袖二十二日出席由美國主辦的氣候變遷視訊高峰會。（美聯社）

2021/04/23 05:30

美承諾2030前碳排降低52％ 中國2060淨零排放

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統拜登廿二日在地球日領袖高峰會上楬櫫全球第二大碳排放國美國對抗氣候變遷的新目標，宣布美國要在二○三○年以前讓溫室氣體排放較二○○五年減少五十％到五十二％，提供更好的未來。其他國家也宣布減排新目標，全球最大排碳國中國則僅重申去年宣示的二○六○年前達到碳中和。

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40國視訊與會 美日加等國宣示大減碳排

多達四十個國家與國際組織領袖接受拜登邀請，以視訊方式參加一連兩天的高峰會。拜登在白宮致詞時表示，這場峰會非僅限於保護地球，更是為了提供所有人更好的未來，氣候變遷之兆已清楚無虞，科學證據不容否認，坐以待斃的代價不斷攀升，美國的新減排目標有助於打造一個更繁榮與公平的社會，與創造更多工作機會。他強調，解決氣候危機無法單打獨鬥，富裕國家必須採取行動。

拜登宣示將大砍碳排，象徵美國在前總統川普宣布退出巴黎協定後，已重返與全球合作打擊氣候變遷的行列。同為排碳大國的日本宣布二○三○年前將比二○一三年減少四十六％碳排的新目標，加拿大總理杜魯道宣布將該國的碳排量從在二○三○年以前較二○○五年減少卅％，提升至減少四十％到四十五％；英國首相強森呼籲各國領袖認真看待氣候變遷，並坦承對抗氣候變遷絕非易事且將面臨政治挑戰；他還大讚拜登的減排新目標是改變局勢的關鍵，並稱英國正立法要在二○三五年以前減排七十八％。

俄稱2025年達碳中和 巴西2030年禁非法砍伐

中國國家主席習近平發言時表示，歡迎美國重返多邊氣候治理進程，期待與美國共同在推動全球環境治理上合作，但並未宣布新的減排目標，僅重申他在去年宣布要讓中國在二○三○年以前達到碳排顛峰、二○六○年以前達到碳中和。俄羅斯總統普廷則說，俄國的二氧化碳年排放量自九○年代起已減半，從卅一億公噸降至十六億公噸，最快可望於二○二五年達到碳中和。

巴西總統波索納洛承諾在二○五○年以前達到碳中和，比原先目標提前十年，也承諾要在二○三○年以前中止非法森林砍伐，但他呼籲富國與碳排放市場應該協助資助開發中國家的環境保護。

2021氣候峰會各國最新減排目標

抗議人士在二十一日地球日高峰會前夕，於美國華府呼籲各國領袖重視氣候變遷。（路透）

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