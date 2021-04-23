武漢肺炎》病毒攻進聖母峰 挪威登山客確診直升機急送下山

希望攻頂聖母峰的挪威登山者內斯確診，已被直升機緊急送下山。（法新社）

2021/04/23 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕希望攻頂聖母峰的挪威登山者內斯（Erlend Ness）22日證實，他的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測呈陽性，已被直升機緊急送下山。

《法新社》報導，去年在全球各地爆發的疫情，重創尼泊爾的登山業，今年政府為吸引登山客放寬隔離規定，目前已發出377張登山許可證，預計最終數量會超過2019年的381張。

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內斯在臉書發文表示，「我現在還好……醫院正在照顧我」。據悉，內斯被直升機從聖母峰山坡上撤離至山腳的基地營，然後送往尼泊爾首都加德滿都的一家醫院。

挪威廣播公司NRK採訪了內斯，報導指出，與內斯同行的雪巴人，檢測結果也是陽性。內斯說，「我真的希望其他人都不會在高山上確診。在海拔超過8000公尺的地方，用直升機進行撤離是不可能的。」

報導指出，在高海拔地區呼吸已經是非常困難的事，如果登山者在登山時出現任何疾病都存在巨大的健康風險。

加德滿都一家醫院證實，該院從聖母峰接收了確診患者，但未透露人數。但尼泊爾政府旅遊部門表示，目前尚未收到有登山者確診的任何通報。

發言人說，「4月15日有一人被撤離，但我們被告知他患有肺炎，正在接受隔離治療。這就是我們收到的所有資訊」。

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