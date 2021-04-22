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    日本首例！ 沖繩發現新種水陸兩棲蜈蚣 21對足、體長約20公分

    日研究團隊發現新種兩棲蜈蚣。（翻攝自琉球大學網站）

    日研究團隊發現新種兩棲蜈蚣。（翻攝自琉球大學網站）

    2021/04/22 14:54

    〔即時新聞／綜合報導〕日本研究學者日前在沖繩發現一全新蜈蚣物種，體長約20公分、寬約2公分，有21對足，最特別的是此種蜈蚣可水陸兩棲。這是目前全球發現的第3種兩棲蜈蚣，更是日本國內首例，實屬稀有。

    綜合日媒報導，此種蜈蚣為東京都立大學和法政大學等研究團隊於沖繩一處森林溪流中發現，在經過基因分析比對後確認為全新物種，而這也是日本睽違143年再次發現新蜈蚣，學名為Scolopendra alcyona，研究團隊並以琉球神話故事「蜈蚣驅逐招致海洋災害的龍神，守護航海安全」為本，將其命名「琉神大百足」。

    據目前研究資料顯示，這種大型蜈蚣可見於沖繩本島北部、西表島、久米島以及台灣等地的森林溪流，體長約20公分、寬約2公分，有著翡翠般青綠體色。研究人員指出，一般常見的蜈蚣多棲息於陸地，以昆蟲等為主要食物來源，然而本次發現的兩棲蜈蚣有啖食淡水蝦之習性，可能是為了避開陸上天敵而擴展棲息範圍，進而發展出水棲適應性。

    對此，法政大學島野智之教授表示，本次新物種的發現顯示沖繩仍存在許多未知的生物種類，將以此為契機繼續全力維護沖繩豐富的生物多樣性。

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