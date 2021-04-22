紐約州首例！曼哈頓將不再起訴賣淫 過去914起案件被撤銷

美國曼哈頓地方檢察官西萬斯（Cy Vance Jr.）宣布，曼哈頓將不再起訴賣淫行為或未經登記的按摩店。示意圖。（歐新社）

2021/04/22 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國曼哈頓地方檢察官西萬斯（Cy Vance Jr.）宣布，曼哈頓將不再起訴賣淫行為或未經登記的按摩店。根據此決策，地方檢察官撤銷過去914起案件，也審結5080件賣淫案。

綜合媒體報導，西萬斯在一份聲明中表示，「過去十年，我們汲取了豐富的經驗教訓：把賣淫視為刑事案件並無法使我們更安全，且有可能會使貧窮的紐約人更加邊緣化，進而達到反效果。」他補充，「現今我們拒絕逮捕這些賣淫者，若他們願意，我們將提供他們服務和必要支持。」

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這項決策開紐約州先河，可防止民眾與司法系統建立不必要的接觸。另外，此新法也可「賦權」紐約民眾，讓他們與執法機構建立健康關係，不用活在受關押或驅逐出境的恐懼中。

事實上，早在宣布此決策前，若賣淫者完成必要的諮詢課程，西萬斯便會撤銷賣淫案件。此決策宣布後，這些諮詢課程將改為自願性質。

西萬斯說，大部分因此決策被撤銷的案件可追溯到1970年代和1980年代。長期以來，一直有民眾敦促紐約官員將性工作合法化，他們對西萬斯的決策讚不絕口。

法律援助協會的律師阿比蓋爾·斯文斯坦（Abigail Swenstein）對此決策持正面態度，但她強調，執法者仍須制定法律將「性交易完全除罪化」，也該提供被判賣淫罪的人「犯罪緩解紀錄」。

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