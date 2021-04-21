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    中國2警被控酒後強姦婦女 當局稱可能是猥褻「還有爭議」

    中國警察示意圖，非新聞當事人。（法新社）

    中國警察示意圖，非新聞當事人。（法新社）

    2021/04/21 10:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國警方出紕漏，先前有網友爆料稱，福建省龍巖市長汀縣公安局有2名警察，先後涉嫌在酒後強姦婦女，目前2名警都已經遭到逮捕，當局也展開調查，有相關負責人表示，目前全案仍在進行調查，而犯行究竟是強姦抑或猥褻，目前仍有爭議。

    綜合媒體報導，有網友爆料，指稱福建省龍巖市長汀縣公安局先後有2名警察，涉嫌酒後強姦婦女，一案發生於去年11月20日，長汀縣濯田派出所鄒姓警員違規酗酒，並於當晚到賓館內的卡拉OK，對女服務生使出暴力手段並涉嫌強姦，受害者事後報警，鄒姓警員遭到逮捕。

    另一案則為今年2月7日晚間，長汀縣公安局出入境管理大隊一名謝姓文職人員，和朋友到酒吧慶生，隔日凌晨尾隨鄰桌女子強吻，並意圖強姦，隨後受害者向廈門鐵路公安處長汀縣鐵路派出所報警，該文職人員被拘。

    4月2日，網媒「二三里資訊」接獲長汀縣公安局政工科某負責人資訊，確認該事已經進入調查階段，檢察院、紀委皆介入調查，案件性質或有爭議，被檢舉的「強姦」情事或和事實有所不同，「強姦還是猥褻仍有爭議」。

    該負責人強調，涉案警察都相當年輕，讓他很痛心，接下來會加強全局教育整頓和巡查力道。

    福建省政法隊伍教育整頓辦也在4月19日發布通報，表示此事將由中共政法隊伍教育整頓中央第八督導組、福建省政法隊伍教育整頓辦，共同成立聯合調查組進行調查。

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